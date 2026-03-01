報道番組や情報番組をはじめ、多数のメディアで活躍し、厳しくも温かいアドバイスで支持される恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸さん。その志を受け継ぐのが長女の植草れいあさんです。美しい外見からは想像できない、的確でしっかりとしたアドバイスで成婚へと導く彼女は、今注目の凄腕婚活アドバイザー。今回は、そんな植草れいあさんに、初回デートのテクニックについて綴っていただきます。

出会いのあと、自分から一歩踏み出す

男性からの連絡を待つ女性は多いですが、出会いがあり連絡先を交換したのなら、待つだけではもったいないです。まずはお礼の連絡を送り、次につなげるチャンスを自分から掴みにいきましょう。

日程や場所を決めるときは、相手が興味を持ちそうな候補をいくつか提案してみてください。

初回デートは、2回目につなげるための大切な機会です。まだ初対面に近い関係なので、男性も遠慮して提案できないことが多いもの。相手の都合や事情を聞きながら、さりげなくリードし、居心地の良さを感じてもらうことを意識しましょう。

「親切で優しい人だな」と思ってもらえるよう心がけ、最終的には「また会いたい」と思ってもらうことを目指します。

デート当日の心掛け

会ったらまず、「今日は来てくれてありがとう」と感謝を伝えましょう。それだけで、良い印象からスタートできます。

その日の気候に合わせた気配りも大切です。

・夏に汗をかいていたらハンカチを貸す

・冬に寒そうならマフラーを貸す

さりげない思いやりが印象に残ります。

多くの女性はこうされたい、ああされたいという願望がありますが、相手がまだあなたに好意を持っていない段階で全てを求めるというのは難しいもの。

自分がこうされたい、ああされたいという気持ちは一旦置いておいて、自分がされて嬉しいことをまず先に相手にしてあげましょう。そうすると自然と相手も返してくれるはずです。

まず相手に好きになってもらってから、少しずつ要望を伝えていってみてください。

お店での振る舞い

メニューは男性任せにせず、「何が食べたい？」と自分から聞きましょう。

相手の好き嫌いを聞きつつ、自分の希望もきちんと伝え、二人で決めることが大切です。

感じの良い女性は、「これ食べたいな」「あれも美味しそう」と、自分の気持ちも素直に伝えています。

また、

・お腹は空いているか

・今日は何時ごろ食べたか

なども確認できるとより親切です。

そして、一番注意が必要なのが、飲酒。お酒は飲んでも良いのですが、初回デートの場合はあまり飲みすぎないで、1〜2杯にとどめておきましょう。

初回デートでお酒をたくさん飲み、酔って椅子から落ちてしまった女性がいました。その結果、「酒癖が悪い方でした」と判断され、交際終了になってしまったというエピソードもあります。

お酒は嗜む程度にし、飲む場合には十分に気を付けましょう。

後編では、初回デートに適した場所や、皆さんがもっとも気になる“お会計”についてお伝えさせていただきます。

Information

東京・青山 結婚相談所「マリーミー」

恋愛・婚活アドバイザー 植草れいあさん

恋愛・婚活ファッションアドバイザー。結婚相談所マリーミー代表の植草美幸の長女。 学生時代より、母親が運営するマリーミーにてアルバイトを開始。2021年、社員としての勤務をスタートし、入会カウンセラー業務や各種サポート業務を担当。2023年にアドバイザーとして独り立ちし、主に婚活ファッションのアドバイスを行う。 2025年より、オリジナルブランド「Marry me」の責任者およびイメージモデルに就任。

オリジナルブランド「Marry me」のオフィシャルサイトはこちら