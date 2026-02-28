【３ヶ月で−2.5kg】“よく噛む”を徹底しただけ。食事量は同じなのに痩せた簡単ダイエット習慣
「食べる量は変えていないのに、体が軽くなったんです」と話してくれたのはXさん（40歳・事務職）。これまで何度も食事制限に挑戦しては続かず、体重は大きく動かないまま。そんなXさんが見直したのは、“何を食べるか”ではなく“どう食べるか”でした。
意識したのは「ひと口30回噛むこと」
Xさんが始めたのは、ひと口ごとに30回を目安に咀嚼すること。最初は数えるのが面倒に感じたそうですが、「急いで飲み込まない」ことを徹底するだけでも違いがあったといいます。
下腹の張りが減ると、ラインが変わる
よく噛むことで消化がスムーズになり、胃腸への負担が軽減。Xさんは２〜３週間ほどで、下腹の張りや夕方の重だるさがやわらいだと感じたといいます。体重の数字より先に、「パンツが少しゆるくなった」「ウエストまわりが軽い」という変化を実感。それが続ける後押しになりました。
３ヶ月で−2.5kg。無理をしないから続いた
Xさんが３ヶ月で−2.5kgを達成できたのは外食の日も忙しい日も“ゆっくり噛む”を徹底したからでしょう。
“丁寧に食べる”という小さな習慣が、体を整えてくれることも。ダイエットは必ずしも「減らす」ことから始めなくてもいいのです。まずは今日の食事から、ひと口ゆっくり味わうことを意識してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで制作しています
