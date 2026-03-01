日本最大級の探究学習祭典 「クエストカップ2026全国大会」で全国の中高生が研究結果を発表
将来の研究者や起業家を目指す中高生たちを対象にした「クエストカップ2026全国大会」の企業探求部門「コーポレートアクセス」の最終プレゼンとグランプリ発表が2月26日（木）、27日（金）の二日間にわたって開催されました。
■将来の研究者や起業家を目指す中高生が集結
クエストカップは日本最大級の探求学習の祭典。21回目となる今回は、大会テーマを「Wonder 驚き、感動、そして探求。」として開催され、129校241チームが参加しました。
26日はQグループの発表が行われ、グランプリには関西創価中学校の「紗麗望仁組（しゃりもにぐみ）」が、準グランプリには大妻中野中学校・高等学校の「Reso5」が選ばれました。「紗麗望仁組」が挑戦したのは鴻池組による「自然と人がとけあう社会へ革新する鴻池組の未来プロジェクトを提案せよ」です。雨だからこそ行きたくなる遊園地「Synpark」を提案しました。
準グランプリの「Reso5」はレゾナックの課題「見えないチカラで社会を豊かにするレゾナックならではの実験的プロジェクトを手なんせよ」に挑戦。
どちらも「チームメイトのおかげで頑張ることができた」と喜びを分かち合っていました。また、参加した学生からは「ひとりで黙々と作業するのが好きだったけど、クエストカップでいろんな人と議論する経験を経て、人付き合いの大切さを感じた」という声が聞かれたほか、司会を担当した学生は「どのチームもミッションを通して叶えたい未来があり、熱い思いに心を動かされた」と大会を振り返っていました。