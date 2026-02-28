パソコン工房全店で「超 先取り決算セール」開始！ 即納PCからパーツ・周辺機器まで対象に
ユニットコムは2月28日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「超 先取り決算セール」を開始した。実施期間は3月13日まで。
パソコン工房全店で「超 先取り決算セール」開始！ 即納PCからパーツ・周辺機器まで対象に
厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングパソコン「LEVEL∞」、コストパフォーマンス抜群のカスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」等を販売しており、構成を店頭スタッフと相談して決めることも可能だ。
最大8,000円分相当※を還元する「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」を期間限定で開催中！
全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中
パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」
パソコン工房全店で「超 先取り決算セール」開始！ 即納PCからパーツ・周辺機器まで対象に
厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングパソコン「LEVEL∞」、コストパフォーマンス抜群のカスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」等を販売しており、構成を店頭スタッフと相談して決めることも可能だ。
最大8,000円分相当※を還元する「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」を期間限定で開催中！
全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中
パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」