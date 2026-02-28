中国語で【摩斯汉堡】と表す日本の有名企業は？「汉堡」でハンバーガーを表します
日本の有名企業を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！
中国語で「摩斯汉堡」の意味は？
中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業はなんでしょう？
「汉堡」はハンバーガーを表しますが、マクドナルドではありません。
いったい、中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業とは……？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「モスバーガー」でした！
モスバーガーとは、日本発祥のハンバーガーチェーンのこと。
モスバーガーのMOSは、MはMountain（山のように気高く堂々と）OはOcean（海のように深く広い心で）SはSun（太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って）という意味とされています。
「モス」という音に当てはまる中国語「摩斯」と、ハンバーガーを意味する「摩斯汉堡」で、中国でモスバーガーは「摩斯汉堡」です。
読み方は「モースーハンバオ」となりますよ。※Ray WEB編集部調
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部