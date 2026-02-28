中国語で【摩斯汉堡】と表す日本の有名企業は？「汉堡」でハンバーガーを表します

日本の有名企業を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！

中国語で「摩斯汉堡」の意味は？

中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業はなんでしょう？

「汉堡」はハンバーガーを表しますが、マクドナルドではありません。

いったい、中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業とは……？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「モスバーガー」でした！

モスバーガーとは、日本発祥のハンバーガーチェーンのこと。

モスバーガーのMOSは、MはMountain（山のように気高く堂々と）OはOcean（海のように深く広い心で）SはSun（太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って）という意味とされています。

「モス」という音に当てはまる中国語「摩斯」と、ハンバーガーを意味する「摩斯汉堡」で、中国でモスバーガーは「摩斯汉堡」です。

読み方は「モースーハンバオ」となりますよ。※Ray WEB編集部調

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

