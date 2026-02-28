TBS名作ドラマ約60作を期間限定無料配信 『アンナチュラル』『妻、小学生になる。』など
TBSは、“TBS春の人気番組特集”第2弾として、『アンナチュラル』『妻、小学生になる。』『9ボーダー』など約50作品を、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信すると発表した。第1弾と合わせると約60作品にのぼり、この春も名作ドラマを一挙に楽しめるラインナップとなる。
第2弾では、4月スタートの新ドラマに出演するキャストの過去出演作も多数配信する。4月期金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で主演を務める岡田将生が出演した『小さな巨人』、4月期日曜劇場『GIFT』で主演を務める堤真一が出演した『妻、小学生になる。』、4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に出演する松山ケンイチの『100万回 言えばよかった』などが並ぶ。
さらに、根強い人気を誇る『アンナチュラル』『君の花になる』も配信対象に含まれるほか、本田響矢が2023年に出演した『恋愛のすゝめ』が地上波放送終了以降、初めて無料配信される。同作は、勉強に人生の全てを捧げてきたエリート高校生たちが校則で禁じられた「恋愛」に挑むラブコメディだ。
このほか、『Heaven?〜ご苦楽レストラン〜』『理想ノカレシ』『あのクズを殴ってやりたいんだ』も地上波放送終了後、初の無料配信となる作品。TVerでの配信自体が初となるタイトルも含まれている。
U-NEXTでは、今回の特集で配信される全作品を全話見放題で配信する。
主な配信作品と開始日は以下の通り。
＜配信中＞
『JIN-仁-』（2009年）
『JIN-仁-完結編』（2011年）
『アンナチュラル』（2018年）
『アンチヒーロー』（2024年）
『ライオンの隠れ家』（2024年）
『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年）
＜2月28日〜＞
『セーラー服と機関銃』（2006年）
『重版出来！』（2016年）
『3人のパパ』（2017年）
『妻、小学生になる。』（2022年）
＜3月1日〜＞
『ダブル・キッチン』（1993年）
『ケイゾク』（1999年）
『Around40〜注文の多いオンナたち〜』（2008年）
『君の花になる』（2022年）
『ペンディングトレイン―8時23分、明日君と』（2023年）
＜3月6日〜＞
『世界で一番熱い夏』（2001年）
『高原へいらっしゃい』（2003年）
『流星ワゴン』（2015年）
『ホテルコンシェルジュ』（2015年）
『死幣-DEATH CASH-』（2016年）
『日本沈没ー希望のひとー』（2021年）
『持続可能な恋ですか？〜父と娘の結婚行進曲〜』（2022年）
『100万回言えばよかった』（2023年）
※配信作品・無料配信期間は変更の場合あり。配信期間は作品ごとに異なる。
