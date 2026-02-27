木村拓哉『教場』共演者の挑戦的な姿勢に刺激「応えたくなりますね」

2月26日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に、現在公開中の映画『教場 Requiem』で主演を務める木村拓哉が出演。仕事をする中で大切にしている考えを明かした。

【関連】木村拓哉、失敗に対する“プロ”としての考え方「絶対自分だけじゃないからね」

番組の事前インタビューの中で、“仕事をしていく中で大切にしている気持ち”を聞かれた木村は、「あんまり別に大したことではないですけど、“やるからには”っていう気持ち」と切り出した。

続けて、「あとはその、要は0から1にする作業じゃないじゃないですか。あんまり自分が求められることって」「（0から1を作る）人たちに対する感謝と。そんなもんじゃないですか」とコメント。

さらに、「それこそ今回、作品としてやらせてもらった警察学校の教官のお話とか」「参加してくださるキャストの方たちって、その作品に出演するっていうワクワクとドキドキと。で、いいと思うんだけど」「どこか、みんなテーブルの下に“あいつと勝負してやる”みたいな。標的にされている感じが光栄だなと思うし」「挑むという気持ちに対しては応えたくなりますね」と語っていた。