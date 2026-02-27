「教えて！JAF先生」

JAFが運転時の注意ポイントをYouTubeでわかりやすく解説

新年度を前に、初めてのひとり暮らしや新入社員としての通勤など、クルマの運転機会が増える若年層にとって、不安を感じやすいのが「車庫入れ」や「狭い場所での運転」などではないだろうか。

「教えて！JAF先生」は、JAFがYouTubeで展開する、交通安全や自動車トラブルの対処法を楽しく、わかりやすく解説する動画シリーズ。JAFのロードサービス隊員やインストラクターが先生役となり、運転にまつわる危険性、タイヤのパンク対処法、バイク運転の基本など役立つ情報を、実演を交えて解説している。

雪道運転の注意点やタイヤのパンク対処法など、日常で起こりうるトラブルについても紹介。バイク系YouTuberとして活動する木村亜美さんとのコラボ動画も掲載。

初心者ドライバーに役立つコンテンツが盛り沢山

さらに、関連リンクからはJAFが実車を用いて行った実験動画「ユーザーテスト」も閲覧可能だ。真夏の車内温度上昇や水没時のドアの開き具合、飲酒の翌日の影響などを検証した映像も掲載。実験動画では、具体的なデータと検証映像を通じて、安全運転に直結する知識を視覚的に学ぶことができる。

実践的な知識をまとめたページとなっているので、「運転に自信がない」「基本を改めて確認したい」、そんなドライバーは一度チェックしてみては？

JAF公式サイト「教えて！JAF先生」

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/oshiete-jafsensei