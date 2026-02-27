巨人は那覇キャンプ最終クール２日目の２６日、負荷を落とす意味合いから予定通りに午前中で練習を切り上げた。短い時間の中でも阿部慎之助監督（４６）はブルペンに足を運び、投手陣８人の投球を複数の角度から精力的に確認。その上で本紙評論家の前田幸長氏に対し、今季の先発ローテーション構想をこう明かした。

「現状では、先発候補は８人ぐらいいます。新加入した外国人３投手のウィットリー、ハワード、マタは今のところ（シーズンでも）いけそうです」

昨季年間を通して先発ローテを犂袷瓩靴燭里蓮▲ャリアハイの１１勝を挙げた山崎伊織投手（２７）のみだった。球団側は先発補強を最重要課題に据え、フォレスト・ウィットリー投手（２８＝前レイズ）、スペンサー・ハワード投手（２９＝前楽天）、ブライアン・マタ投手（２６＝前レッドソックス傘下３Ａ）を獲得。新助っ人３投手には、早くも期待が集まっている。

一方で、起用には外国人枠（５人）という制約もある。野手ではキャベッジ、ダルベックのベンチ入りが想定されるだけに、投手陣に割けるのは残り３枠。運用の妙が問われる。

指揮官は前田氏に「外国人投手３人は、１回投げて抹消して１０日空けるというようなスタイルで考えている」と説明し、登板後に一軍登録から外すことを前提にした狹蠅暇消瓩任竜用を示唆。その狙いの一つが、山崎のコンディション管理だ。

「シーズン終盤で山崎（伊織）の勝ち星が２年連続で伸びなかったというのがある。どこかでうまく休みを取って、１年間いいパフォーマンスが出せるようにはしていきたい」（阿部監督）

新戦力を「巧みに回す」ことで主力を守り、年間を見据えて先発陣を整える。新たなローテの形を確立し、２年ぶりのリーグ優勝、２０１２年以来となる日本一奪回へつなげたいところだ。