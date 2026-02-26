Photo:ますえい

筆者はゴツくて多少なら雑に扱えるほどタフな「G-SHOCK」を10年以上使っています。

がしかし、冬は長袖を着用するため、袖口がG-SHOCKに干渉……。G-SHOCKを袖口に被そうにも、スウェットなどのゴムが伸びそうなのが小さなストレスになっていました。

Photo:ますえい

もっと普段の生活に馴染む、さりげない腕時計が欲しいと思い、言わずと知れたチープカシオの代表格「F-91W-3JH」の新色を購入しました。

スマートウォッチが主流の今ですが、少々値が張るのがネックですよね。また、情報過多で疲れやすい気がする世間とあえて距離をおくためにも、このチープカシオを選びました。

2025年に発売された新色

F-91Wは、なんと1989年から発売されるロングセラー商品。巷では「チープカシオ」の愛称で親しまれています。ベーシックなモデルはブラックが基調で、ブルーのアクセントが効いたデザインです。

しかし今回紹介する2025年発売の「F-91W-3JH」はデザインが少し違います。

Photo:ますえい

ブラック基調はそのままに、グリーンのアクセントを効かせ、枠線はゴールド、ボタン横の矢印がオレンジ、「WR」の文字がホワイトなど新鮮なデザインになっています。

装着していないかのような付け心地

一番に感じるのは、その「軽さ」。まるで装着していないかのように軽い！

Photo:ますえい

重量はたったの21g。

Photo:ますえい

そら豆4粒ぶんほど。

今まで使っていたG-SHOCKは左右の腕のバランスが変わるほど重く、長時間装着していると、腕が疲れてしまいました。F-91W-3JHに変えた途端、腕の左右差がなくなり軽々と快適に。腕と一体化したかのような付け心地は普段の生活にぴったりです。

薄いから袖口と干渉しない

袖口に干渉することなく、長袖にもスルッと腕が通る薄さも気に入っています。

Photo:ますえい

袖口に被せてもシルエットがほぼ変わりません。もちろん袖口が伸びる心配なし。

Photo:ますえい

普段の生活に十分な機能搭載

生活する上で不意にかかる水滴程度なら安心な生活防水搭載。雨、汗、手洗いぐらいには耐えてくれます。

「MODE」ボタンで「アラームモード」「ストップウォッチモード」に切り替え可能。カップラーメンを作るときなんかにも使えますね。

Photo:ますえい アラームモードの際の画面

「LIGHT」ボタンを押せば、ライトが画面を照らします。ホタル並の明るさですが、それもかわいいところ。

Photo:ますえい

これが2,000円台で買えてしまう

軽くて、普段の生活に十分な機能を搭載。普段の生活にストレスを感じさせない「ちょうど良い」腕時計が、2,000円台で買える。

Photo:ますえい

G-SHOCKのようにゴツくて、頑丈な腕時計もロマンがあっていいですが、自分には少々オーバースペック。

毎日の生活で使う腕時計はこれが十分なんですね。