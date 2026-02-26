Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

幅広い家電が人気の東芝は、過熱水蒸気オーブンレンジ「スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D100A(H)」を通常価格47,801円（税込）のところ、17％オフの39,800円（税込）で販売しています。

「石窯おまかせ焼き」で手軽に本格オーブン調理

↑東芝「スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D100A(H)」

スチームオーブンレンジ 石窯ドーム ER-D100A(H)は、下味をつけて焼くだけで手軽に肉・魚・野菜の本格オーブン調理ができるという「石窯おまかせ焼き」が特徴のスチームオーブンレンジ。庫内全面から遠赤外線を放射することで中までじっくりと熱を通し、下味をつけて冷凍したお肉も、解凍なしでそのままおいしく焼き上げられるとうたいます。他にも、スチーム調理やハイブリッド調理、ノンフライ調理など、複数の機能を備えており、さまざまな用途で活用できます。

レンジ機能では、庫内の温度をワイドに検知する「8つ目赤外線センサー」が特徴的。ごはん・おかずのあたため、解凍、飲み物のあたためなども、赤外線センサーを使って適温に仕上げられるとのこと。加えて、食材や飲み物を設定した温度に温める「お好み温度」機能なども搭載します。

解凍モードも充実しており、短時間に解凍できる「お急ぎ解凍」、低温スチームで端煮えを抑える「スチーム全解凍」、中が少し凍った包丁の入りやすい状態にする「さしみ・半解凍」の3つから、食材や用途によって使い分けることが可能です。

スチームで庫内の汚れを浮かせてくれるお手入れのサポート機能「手間なしお手入れコース」も完備。庫内には遠赤放射率の高い脱臭コーティングを採用しているため、匂いが付きにくいのもうれしいポイントです。

新生活が始まる春目前、お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

東芝の石窯ドームオーブンレンジはAmazonタイムセールでお買い得！

