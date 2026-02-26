Snow Manのメンバーが飾った“メンバーカラーが映える表紙”が、雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」の公式Xにて紹介され、注目を集めている。

【画像】Snow Man過去カバーまとめ

3月4日の「雑誌の日」に向けたカウントダウン企画として投稿されたもので、「Snow Manのみなさんのメンバーカラーが印象的な表紙をあつめてみました」とコメントが添えられている。

■Snow Manの過去カバーが集結！

公開された画像には、（左上から）宮舘涼太、向井康二、深澤辰哉、岩本照、ラウール、佐久間大介、阿部亮平、目黒蓮、渡辺翔太のメンバーカラーを基調とした表紙ビジュアルが並ぶ。赤やオレンジ、ピンクなど、鮮やかなカラーリングが誌面を彩っている。

ラウールは、素肌に白のセットアップをまとい、見事に割れた腹筋を披露。透明感のある美しいビジュアルと鍛え上げられたボディのギャップが圧倒的な存在感を放っている。

深澤辰哉は、くすみ系の紫を背景に黒縁メガネをかけ、肘をついてアンニュイな表情を浮かべるカット。落ち着いた色気と知的な雰囲気がにじむ、大人の魅力あふれる1枚だ。

目黒蓮は、真っ黒なレザーコートをまとい、静かな眼差しでカメラを見据えるショット。重厚感のあるスタイリングとシャープなフェイスラインが際立ち、圧倒的な存在感を放っている。

スタイリッシュなモード系ショットから色気漂うカットまで、全く異なる世界観を表現。あらためてメンバーそれぞれのビジュアルの強さと存在感が際立つ内容となっている。

■写真：メンバーカラーが印象的な表紙ビジュアル

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/