人気の「巻取り式」充電器、コスパで攻めよ。今はコレが安い
デザインにツッコミたい気持ちもわかりますが。
というところはさておき、現実的な話をしていくと、ノートPCを手軽に充電したい！ 荷物も減らしたい！ といったニーズがあるなら、「今の買い」はコイツだと思います。
Shellブランドの巻取り式65W充電器です。
なんとAmazonタイムセールで今2,999円。ギリッギリだけど3,000円切っているコスパえぐい。
シュッと伸ばして100cm。3ポート同時出力もOKで「ぜんぶこいつでいいんじゃないかな」
メリットはやはり、ケーブルを持ち歩かなくて済むってところですね。
USB-Cフラットケーブルは100cmとかなりの長さ、しかも必要な長さだけ引き出して使えるので、使うときにデスクの上がケーブルでごちゃりにくいのも良き。
またUSB-A／USB-Cポートもついているので、ケーブル持参すれば3台同時充電もOKですよ。3台同時利用時には最大で合計60W出力に制限されますけど、MacBook Airなどの省エネPCなら、スマホ＋イヤホンの充電くらいなら問題ないレベル。
この利便性を持ちつつ、2,999円は賢いチョイスって言えるんじゃないかな？ だって、65Wの充電器単体でもこの値段じゃあ買えないですしね！
ちなみに…
Shell 巻き取り式 充電器 30W type-c 急速充電器
1,699円
Amazonで見るPR
一回り小さい30Wの弟君もいますよ。
古来よりのシェル石油ファンもぜひ（いるのか？）。
Source: Amazon（1、2）
Shell 巻き取り式 充電器 65W 3ポート ケーブル内蔵
2,999円
Amazonで見るPR
Shell 巻き取り式 充電器 30W type-c 急速充電器
1,699円
Amazonで見るPR