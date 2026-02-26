Image: Amazon

デザインにツッコミたい気持ちもわかりますが。

というところはさておき、現実的な話をしていくと、ノートPCを手軽に充電したい！ 荷物も減らしたい！ といったニーズがあるなら、「今の買い」はコイツだと思います。

Shellブランドの巻取り式65W充電器です。

なんとAmazonタイムセールで今2,999円。ギリッギリだけど3,000円切っているコスパえぐい。

シュッと伸ばして100cm。3ポート同時出力もOKで「ぜんぶこいつでいいんじゃないかな」

Image: Amazon

メリットはやはり、ケーブルを持ち歩かなくて済むってところですね。

USB-Cフラットケーブルは100cmとかなりの長さ、しかも必要な長さだけ引き出して使えるので、使うときにデスクの上がケーブルでごちゃりにくいのも良き。

またUSB-A／USB-Cポートもついているので、ケーブル持参すれば3台同時充電もOKですよ。3台同時利用時には最大で合計60W出力に制限されますけど、MacBook Airなどの省エネPCなら、スマホ＋イヤホンの充電くらいなら問題ないレベル。

この利便性を持ちつつ、2,999円は賢いチョイスって言えるんじゃないかな？ だって、65Wの充電器単体でもこの値段じゃあ買えないですしね！

ちなみに…

Shell 巻き取り式 充電器 30W type-c 急速充電器 1,699円 Amazonで見る PR PR

一回り小さい30Wの弟君もいますよ。

古来よりのシェル石油ファンもぜひ（いるのか？）。

