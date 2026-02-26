日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、異例の呼びかけをした。

同番組の昨年10月放送回で、総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、ネットを驚かせた桐谷さん。今月25日には「私に講演を頼まれたり、手紙を送られる方へお願い」と切り出すと「写真のメールのように、将棋と関係のないメールや手紙を将棋連盟に送らないでください。職員の方に大変迷惑をかけています 講演の依頼は多すぎて、ご依頼はこちらへ等と連絡先を記せません」と呼びかけた。

そこで「事務所に入ったほうがいいのでは?」という声があると、桐谷さんは「事務所に営業(仕事をとってくる)されたら困るし、余計忙しくなりそうで。毎日届く郵便物の開封だけでも大仕事です。事務所を通しても、いちいち私にこの仕事受けますかどうですかとお伺いを立ててくるわけですし、ワンクッション入って余計面倒なことになりそうです」と返していた。

ネット上では「これは流石に桐谷さんは悪くないでしょ」「ストレスですよね」「やはりもう限界なんじゃ・・」「逆に今まで所属してなかったのかびっくり」「事務所でなくてもフリーの秘書さんみたいな方がおられたらいいかと思いました」といったコメントが寄せられていた。