キャッシュレスとはいえなかなかカードを手放せず、結局常に10枚くらい持ち歩いているんですよね。

小さな財布にしたいけれど、財布の中身は減らせない。そんな筆者が今回試したのが、現在、machi-yaでプロジェクトを展開中の新型ウォレット「Lotus deux」。

今回は、スムーズな取り出しを叶える構造と、長財布並みの収納力が特長のこちらのサンプルをお借りし、実際に使い心地を検証してみました。

フル姫路レザーの高級感。「180°全開」で中身が見やすい

まずは外観からチェックしていきましょう。

シンプルな財布ながらも姫路産のタンニンレザーを使用している「Lotus deux」。お借りしたカラーは鮮やかなグリーンで、新品特有のハリと光沢がありました。しかも、外装だけでなく内装まですべて同じレザーで統一されており、これがなんとも高級感があります。

リボンのようなデザインがかわいらしい「FT美錠」を外せば、180°全開構造のお目見え。たったひとつの動作でカード、コイン、お札までしっかり見渡せるので、レジ前での所作をグッとスムーズできそうです。

広口のコインケースは、指を入れやすく視認性も良好。それでいて、よほど傾けない限り、こぼれ落ちてしまうこともなさそうでした。

お札の取り出し入れは予想以上にスムーズ

お札収納をスムーズにするトンネル構造もユニークで、財布のサイドを押すと財布が筒状になり、お札をお札を折らずに通しやすい仕組みが採用されています。

それでも毎回トンネルを作って入れるのは大変かも…と思っていましたが、実際は、毎回トンネルを作る必要はなし。もともと入っているお札とお札の間に滑り込ませるように収納するとスムーズに入れられました。

また、レシートもお札と一緒に流し込めますが、個人的には折りたたんでカードポケットに入れる運用の方が、レシートチェックがしやすくおすすめでした。収納がたっぷりあるからこそ自分なりのルールで運用できる。これも、この財布の良いところです。

カード10枚も余裕。ほどよい厚みがむしろ良い。

さらに、カードポケットが4つ、最大12枚収納可能な点もポイント。

事業や家計にプライベートと、クレジットカードを複数枚使い分けているのですが、これらを4つのカードポケットに用途ごとに分類して収納しておくと便利。「どこだっけ？」と迷わずにカードを取り出せるようになりました。

小銭や車のリモコンキーまで収納してみると厚み4cm以上になりますが、個人的にはこの厚みがむしろ好印象。

コンパクトすぎるとかえってバッグの中で行方不明になることもあるんです。その点、しっかりとした存在感がある「Lotus deux」はすぐに見つかるので助かりました。

コンパクトさも収納力も譲らない財布「Lotus deux」。気になった方は、ここでは触れられなかったポイントもまだまだありますので、プロジェクトページも要チェックです。

