日本プロ野球12球団ピカチュウ登場！『ポケモン 30周年、はじまる』キックオフ発表会

1996年2月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから、ついに30周年という大きな節目を迎えた「ポケモン」

このアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る「ポケモン 30周年、はじまる」キックオフ発表会が、2026年2月26日に東京ミッドタウンホールにて開催されました。

イベントでは、これまでの歩みを振り返る巨大な年表の登場や、パートナー企業との新たな取り組みが発表されるなど、ファン必見のコンテンツが盛りだくさん。

豪華ゲストと共に30周年のスタートを祝った、本イベントの様子をレポートします。

株式会社ポケモン代表取締役COO 宇都宮崇人氏のスピーチ

株式会社ポケモン代表取締役COOの宇都宮崇人氏が登壇し、1996年2月27日の『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30年という節目を迎えたことへの感謝が語られました。

モノクロの小さなドット画面から始まったポケモンは、今やカードゲームやアニメ、そして『Pokémon GO』や『Pokémon Trading Card Game Pocket』などを通じて、地域や世代の壁を越え世界中で愛されています。

30周年を記念して、現在発見されている1025種類すべてのポケモンの「30周年記念ロゴ」を制作。

「どのポケモンも誰かにとっての一番好きなポケモンであり、かけがえのないパートナーだから」という思いが込められているとのことです。

また、30周年を盛り上げるテーマとして、「捕まえる」「育てる」といったポケモンにとって重要な「動詞」をピックアップ。

今年は「始める」「歌う」「食べる」などを切り口に、様々な体験が提供される予定です。

パートナー企業として、イオンモール、サントリー、ヤフージャパンとの取り組みも発表され、30周年の当日となる2月27日には全世界に向けた映像配信「Pokémon Presents」が放送されることも明かされました 。

全日本空輸（ANA）との取り組み

全日本空輸株式会社からは、上席執行役員 CX推進部長の大前圭司氏が登壇し、30周年を記念した取り組みが紹介されました。

誕生 30周年・ANA国際線就航40周年のアニバーサリーイヤー。

1996年2月27日の『ポケットモンスター赤・緑』発売から、2026年で30周年を迎えます。

また、ANAにとっても2026年は国際線就航40周年のアニバーサリーイヤー。

この両社の節目が重なる記念すべき年を、「ワクワクする旅立ちを、ポケモンたちと」というコンセプトのもと、国内外のファンや次世代を担う子供たちへ、新たなブランド体験と感謝を伝える重要な機会と位置づけています。

今回、あらたに特別塗装機「ポケモンジェット」3機の就航が決定！

新たに就航する3機は、『ポケットモンスター』シリーズの原点となる赤、緑、青の3つのカラーをテーマとした機体になります。

1号機「ポケモンジェット赤」（ボーイング 787-8） ：国内線に投入予定

2号機「ポケモンジェット 緑」（ボーイング787-9）：国際線に投入予定

3号機「ポケモンジェット青」（ボーイング 737-800）：国内線に投入予定

具体的な塗装デザイン、就航時期などの詳細は、改めて5月中に発表予定です。

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）との取り組み

JOCからは、専務理事 太田雄貴氏が登壇し、ポケモンが「JOCキッズスポーツアンバサダー」に就任することが発表されました。

各競技やアスリートを応援する「応援ポケモン」の存在も明かされ、今回は4匹の応援ポケモンが紹介されました。

サッカー：エースバーン

テニス：ニャオハ

空手：ダゲキ

フェンシング：ネギガナイト

今後、具体的な取り組みや他の競技の応援ポケモンたちも順次発表されていくとのことです。

日本プロ野球（NPB）との取り組み

プロ野球12球団との垣根を越えた取り組み「ポケモンテレッツボールフェスタ2026」の開催も発表されました。

シーズンを通して、12球団のユニフォームを着たピカチュウが球場に駆けつけ、試合演出やイベントを盛り上げます。

さらに、各球団が思いを込めて選んだ、チームのカラーや個性を映し出す「12種類のポケモンたち」もパートナーとして決定！

れらのポケモンたちはキービジュアルやオリジナルグッズに登場するほか、球場に足を運ぶことで楽しめる『Pokémon GO』との連携コンテンツも用意されているとのことです。

発表会では、読売ジャイアンツの田中将大投手からのお祝いビデオメッセージが上映されたほか、

12球団のユニフォームをまとったピカチュウたちが大集合するフォトセッションも行われ、会場は笑顔に包まれました。

イベントを盛り上げるゲストとして、俳優の高杉真宙さん、山本美月さん、永尾柚乃さん、そしてお笑い芸人のレインボー（ジャンボたかおさん・池田直人さん）が登壇しました。

トークセッションでは、会場に用意された巨大な年表を使用。

発売当時の作品との思い出と共に、ポケモンの30年にわたる歴史を振り返りました。

さらに、30周年をお祝いする特別な記念ケーキも登場し、華やかなステージが繰り広げられました。

30年の歩みを感じるエントランスの特別展示

会場のエントランスでは、ポケモンの30年の歩みを振り返る特別展示が実施されました。

ポケモンセンターの新商品や、

各企業とのタイアップ商品なども展示され、

これまでの軌跡とこれからの広がりを一度に体感できる空間となっていました 。

