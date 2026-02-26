Photo: はらいさん

「日本でもすぐに予約できます、買えます。」ってフレーズが好き。

Samsung（サムスン）が発表したGalaxy S26シリーズは、覗き見を防止するプライバシーディスプレイ（S26 Ultraのみ）やナイトグラフィー、水平ロックなどのカメラ機能強化に加え、さらに賢く使いやすくなったGalaxy AIなど、盛りだくさんのアップデートが詰め込まれています。

ただ同時に注目したいのは、Galaxy S26シリーズの登場とともにSamsungがこれまで以上に日本市場に対して本気を出してきたということ。国内ユーザーにとって有益な情報が3つも解禁されたので、その内容をざっとまとめてみました。

最新モデルを最速ゲット。日本も「一次販売国」の仲間入り

Photo: はらいさん

最新モデルのGalaxy S26シリーズですが、Galaxy Unpacked 2026の終了後、すぐに日本でも予約キャンペーンを行うとアナウンスされました。

いままで、Galaxyシリーズは韓国や米国といった「一次販売国」で最初に発売され、日本はそこから少し遅れて販売スタート...という立ち位置でした。今回は日本も「一次販売国」グループに入ることとなり、最新モデルを世界最速で入手できるようになったというわけです。

Samsungさん、本当にありがとうございます!

日本でも+モデルの選択肢を。真の3モデル展開に

Photo: はらいさん

Galaxy S26シリーズはGalaxy S26、S26 +、S26 Ultraの3モデル展開となりますが、日本でも久々に+モデルが導入されることが決定しました。 立ち位置的には無印モデルとUltraモデルの中間的存在といえます。

S26だとちょっと画面サイズが物足りない、S26 Ultraはオーバースペックすぎると感じる人にとっては良い選択肢になるかなと。

ついに楽天モバイルが参入。国内では4キャリア同時発売が実現

Photo: はらいさん

Galaxy S26シリーズはau、ドコモ、ソフトバンクに加えて、楽天モバイルでの取り扱いが決定しました。しかも、全4キャリア共通で予約開始は2月26日(木)、発売(予定日)は3月12日(木)となります。より購入しやすくなったのはメリットでしかないですね。キャリアごとに取り扱うボディカラーなどに多少違いはありますが、全モデルとも4大キャリアで扱われます。

もちろん、SIMフリーモデルはSamsung公式ストアやAmazon、各種量販店、MVNOのストアで扱われます。Samsung公式ストアでは限定カラーのモデルも選べるので、一番選択肢が豊富です。

以上3点が国内ユーザー向けの最新情報でした。Samsungが日本市場向けに本気を出してきたことは今回の出来事で一目瞭然。今後の展開がさらに楽しみになる嬉しいニュースとなりました。