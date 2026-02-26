中国のある製造企業が、年間純利益の約70％に当たる1億8000万元（約40億円）を従業員にボーナスとして支給し、話題となっている。

25日、香港のサウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、河南省に本社を置くクレーン製造企業「河南鉱山機械」は最近、年末行事で総額1億8000万元規模のボーナスを従業員に支給した。

行事の最大の見どころは、現金を山積みにする演出だった。会社は7000人余りの従業員が見守る中、会場に設けられた800余りのテーブルの上に6000万元を超える現金の束を積み上げ、その場で配布した。従業員は自ら現金を数え、確認した金額を受け取った。

ソーシャルメディア（SNS）に公開された映像には、従業員が両腕いっぱいに現金を抱えて歩いたり、紙幣を素早く数えたりする様子が映っている。

2002年9月に設立された同社は、クレーンおよび資材搬送装置を生産・販売する企業で、世界130余りの国で事業を展開している。

昨年の純利益は約2億7000万元とされ、このうち約67％に当たる1億8000万元をボーナスとして支給した。

実質的な所有者とされる崔培軍会長は98．88％を保有しており、事実上、自身の配当金を従業員に還元した格好だとの評価が出ている。

崔会長は行事で「ある人は『そのまま銀行口座に振り込めばいいのではないか』と尋ねるが、口座に入るのはただの冷たい数字にすぎない」と述べ、現金支給方式を貫いた背景を説明した。

また、家電製品の景品を準備した財務チームに対し「なぜ洗濯機を渡すのか。金の価格が上がっているのだから、現金でさらに多く支給せよ」と指示したと伝えられている。その後、全従業員に1人当たり2万元を追加で支給した。

こうした事実が伝えられると、崔会長はオンライン上で「お金を配るのが一番好きな社長」という別名を得た。ただし崔会長は現地メディアとのインタビューで「お金を配るのが好きだから（従業員に）与えているのではない」と述べた。続けて「最近の若者が自動車ローンや住宅ローンの返済に苦しんでいることはよく分かっている」とし、「会社のささやかな支援が彼らの助けになればと願っている」と語った。

同社は2024年にも2億6000万元の純利益のうち1億7000万元を従業員に配当金の形で支給している。昨年3月の国際女性デーには、女性従業員2000人に計160万元の特別ボーナスを支給したこともある。