ビールが止まらない！ヘルシーだけどパンチが効いた「鶏むね肉のクミン揚げ」
今回の『ぐっちのおさけじかん』は、ヘルシーな「鶏むね肉」を使った食べ応えのあるおつまみをご紹介。サクッと揚げた鶏むね肉を、ぐっちさん（@gucci.tckb）お気に入りの特製クミン塩でいただく一品です。クミン塩だけでもお酒がすすんじゃうおいしさで、プリふわ食感とエキゾチックな香りはビールとの相性も抜群ですよ！
こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。
2025年は大きな怪我をしたり、慢性的な肩こりになったり、何となく自分自身に良くないことが続いたんですが、本厄って一番ヤバいって聞くじゃないですか？
2026年に入って早々、広島の友達の家に携帯を忘れて宅急便で送ってもらったり、そのせいで別の友達と約束していた厄除けに行けなくなってしまったり……。すでに本厄の気配がムンムン漂っています（まあ、酔っぱらってるのが原因なんですけど）。
……早く厄払いに行かなくては！
というわけで今回の『ぐっちのおさけじかん』は、ビールがすすむ「鶏むね肉のクミン揚げ」をご紹介します。
遅めの新年会などで暴飲暴食ぎみという方もいるかと思うので、ヘルシーな鶏むね肉でパンチの効いたおつまみを作ってみました。
めっちゃおいしいのでぜひお試しください！
鶏むね肉のクミン揚げ
材料（2人分）
・鶏むね肉（皮を剥いだ物）……1枚（250g）
【A】
・クミンシード……大さじ1/2
・酒……大さじ1/2
・塩……小さじ1
・砂糖……小さじ1
【B】
・小麦粉……大さじ6
・水……大さじ7
【C】
・クミンパウダー……小さじ1/2
・塩……小さじ1/3
作り方
1. 鶏むね肉をスティック状にそぎ切りにし、ボウルに入れAを加えて揉み込み、10分ほど置いておく。
2. 別のボウルにBを混ぜ合わせて衣液を作り、1をくぐらせる。
3. 180℃に温めた油に2を入れ、火が通るまで揚げる。
4. 混ぜ合わせたCを添える。
クミンの香りでビールがすすみます！
衣はちくわの磯部揚げをイメージして作っています。てんぷら粉を使ったり手軽な方法で作っていただいて大丈夫です！
プリふわの鶏むね肉の食感にエキゾチックなクミンの風味がもう最高！
一緒に添えたクミン塩もとってもおいしいので、クミン塩だけでもお酒がすすんじゃうかもしれません！（笑）
クミンシードやクミンパウダーは100円ショップでも手に入りますので、ぜひ作ってみてくださいね！
それではまた。
