地上波連ドラ初主演・宮澤エマ！共演者に浅香航大・北山宏光！ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった――。 社会派ヒューマンドラマが3月30日（月）夜11時06分放送スタート！

2026年３月３０日（月）よる１１時６分放送スタート

ドラマプレミア23

「幸せな結婚生活は、“針１本”で壊れた―。」

“産まない”選択を裏切ったのは、信じていた夫だった――。

多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ！

美容師として働き、夫・哲也と共にDINKsを選択した主人公・金沢アサ役に

地上波連ドラ初主演の宮澤エマ

避妊具に穴を開けるという狂気の行動に出るアサの夫・金沢哲也役に浅香航大

傷ついたアサを支える、シングルファーザーの同僚・緒方誠士役に北山宏光

テレ東では、3月30日（月）から、ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（毎週月曜よる11時6分～）を放送することが決定しました。

原作は、北実知あつきが描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？』。共働きで子供を意識的に作らない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化します！

“私たちは幸せな結婚生活を送っていた。でもそれは――針１本で壊れた。”

共働きで子供を持たない【DINKs】を選択し、穏やかな日々を送っていたアサと哲也。「子供はまだ？」、「結婚したんだから、さすがに子供つくんなきゃでしょ」という周囲の無遠慮な声に傷つくアサにとって、哲也の「子供はいなくていい」という言葉がアサの心の支えだった。しかし、その平穏は予期せぬ妊娠によって脆くも崩れ去る。

信じていた哲也の笑顔の裏に隠されていたのは、避妊具に穴を開けるというあまりにも計画的で残酷な裏切りだった――。

主演を務めるのは、本作が地上波連続ドラマ初主演となる宮澤エマ。現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）を初め、映画「国宝」（2025）、などの話題作へ次々と出演。舞台「ラビット・ホール」（2023）での演技も高く評価され、今最も勢いのある実力派の宮澤が、本作で新境地に挑みます。宮澤が演じるのは、将来自分の店を持つことを夢見るフリーの美容師・金沢アサ。結婚後は夫・哲也と共に共働きで、意識的に子供を持たない人生を選択する。しかし、最も信頼していたパートナーが仕掛けた“罠”により、望まぬ命をその身に宿すことに。理想と現実の崩壊、社会からの圧力、そして産むか産まないかの究極の葛藤…。絶望の淵に立たされたアサのリアルな苦しみと再生を、宮澤が全身全霊で演じます。

アサと共に子供を持たない選択をしたにも関わらず、密かに父親になる事を夢見ているアサの夫・金沢哲也を演じるのは、ドラマ「スキャンダルイブ」（ABEMA）や「身代金は誘拐です」（日本テレビ系）など、数々のヒット作に出演する、変幻自在の俳優・浅香航大。大手メーカー勤務のエリートで、アサの「産まない選択」を尊重する理想的な夫―。しかし、その裏には、自身の「父親になりたい」というエゴのために避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む。愛という名の支配欲で妻を追い詰め、その人生をコントロールしようとする“笑顔の裏切り者”を怪演します。





アサと同じ美容院で働く同僚・緒方誠士を演じるのは、アーティストとしての活躍はもちろん、ドラマ「君が獣になる前に」（テレ東）や「AKIBA LOST」（日本テレビ）などでその高い演技力と表現力が絶賛されている北山宏光。シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師。夫の狂気によって家庭という“密室”で追い詰められていくアサの孤独と恐怖にいち早く気づき、傷ついた心を不器用ながらも包み込む唯一の理解者となっていく。地獄のような日々の中で、緒方はアサにとって「救い」となるのか――。ミステリアスな大人の色気と、頼れる包容力で物語のキーパーソンを体現します。



“子供を持たない”という固い決意を嘲笑うかのような、夫の計画的な裏切りと予期せぬ妊娠。音を立てて崩れ去る日常の中で、アサはどんな「家族の形」を見つけ出すのか――？登場人物たちが隠し持つ衝撃の真実と、正解のない選択に向き合い続けるリアルな葛藤。

現代を生きるすべての人に問いかける、愛と覚悟の物語。価値観が多様化する今だからこそ描ける社会派ヒューマンドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」に、ぜひご期待ください！

≪出演者コメント≫

■宮澤エマ／金沢アサ役

将来、自分の美容室を持つのが夢の、フリーの美容師。

毒親に育てられた過去があり、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】選択をしている。

＜コメント＞

最初にお話を頂いた際、センセーショナルな題名に驚き、慎重な気持ちで原作漫画を読み始めました。心が抉られる展開に夢中になり、とにかく結末が知りたくて一気に読み進めました。この作品で語られる「家族」「夫婦」「子供」に関しては様々な意見や価値観が当然ありますし、ドラマチックな物語がどんな物議を醸すのか未知数で、アサという役をお受けするのを躊躇する気持ちも正直ありました。

でも、とても繊細な題材だからこそドラマというフィクションの中で大事な一石を投じたいという制作陣の熱い想いを聞き、主演を任せて下さるお気持ちにお応えしたいと決意しました。

望まない状況に翻弄されつつ自分なりの正解を探して必死に立ち向かっていくアサを心の限り繊細に演じたいと思っています。撮影は始まったばかりですが、とにかく観たい！先が知りたい！と毎週思っていただけるように浅香さん、北山さんをはじめ素晴らしいキャストとスタッフの皆様と全力で挑みます。

ぜひ応援していただけましたら幸いです。

■浅香航大／金沢哲也役

大手メーカー勤務の会社員。結婚当初は「子供はいらない」と合意していたが、とある理由から、父親になることを夢見るようになる。

＜コメント＞

センセーショナルなタイトルのため、覚悟して台本を初読しましたが、登場人物の強烈な台詞や行動に胸が苦しくなりました。誰もが知らずして「母性神話」の類を振りかざしてしまうことがあり得る。僕も母から産まれた一個人として、能動的に学ぶべきことがあると思いました。

僕の演じるてっちゃんの愚かしさは、もはやホラーです。しかし、人の価値観はそれぞれで、人生や愛について、明確に教わることもなかなかありません。彼は、バイアスのかかった人生を突き進んできたのだと思います。

てっちゃんの曲技飛行のような感情の動きを是非、楽しんで観ていただきたいです。センシティブな内容となりますが、真摯に向き合い、大胆に楽しんで演じたいと思います。

■北山宏光／緒方誠士役

