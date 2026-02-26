¹â»Ô¼óÁê¤¬¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¥É¥¤¥Ä¤ÎCDUÂç²ñ¤ò´Ñ¤ÆÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê
2026Ç¯2·î20Æü¡¢21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¤âÆ±Æü¡Ë¤ËCDU(¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÆ±ÌÁ)¤ÎÇ¯¼¡Á´¹ñÅÞÂç²ñ¤¬Æî¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÁªµóÁ°¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¹½Â¤²þ³×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸ý¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÎÁ°¡¢ÉÔ¶·¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶È³¦¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤¬¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¡£¤³¤ÎÅÞÂç²ñ¤¬¸½¾õÂÇ³«¤ÎÆÍÇË¸ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
ÅÞÂç²ñ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥±¥ë¡¢¢À¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶ñÂÎ°Æ¤ò¤Ü¤ä¤«¤·¤¿²þ³×°Æ¡¢£CDUÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²þ³×°Æ¤ò¤á¤°¤ëµµÎö¤Î3ÅÀ¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤éºÇ¹â´´Éô¤«¤é¿§Ç»¤¯Þú¤ß½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä´ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Ï¢Î©Áê¼ê¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¡ÊSPD¡Ë¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤º¡¢ÌµÆñ¤ËÅÞÂç²ñ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´êË¾¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎCDU¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬Íî¤Á¤ë°ìÊý¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÎòÂå¼óÁêºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÀ¯¼£¤«¤éÂà¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥²¥é¡¦¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤¬¡¢¡Ö°Ê¸å¤ÏÀ¯¼£¤Ë¤Ï¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅâÆÍ¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¡£¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤È¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÇÇÔËÌ¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÀ¸³¶¤Î½ÉÅ¨¤À¡£¤½¤Î¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤¬ÅÞ¼ó¤òÂà¤¤¤¿2018Ç¯¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡ÖÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤µ¤ó¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¯³¦¤ËÉüµ¢¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¼¹Ç°¼Â¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ÊÍè¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ÎÅâÆÍ¤ÊÅÐ¾ì¤¬¡¢¡Ö¶ì¶¤Î¥á¥ë¥Ä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
ÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê
ÅÞÂç²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿1000¿Í¤ÎÅÞ´´Éô¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤Ï¡¢°ì½ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¸å¤ÏÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÃ¹¤¨¤ÆÃåÀÊ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÏÃÅ¾å¤Ç°Ù¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»Ñ¤¬2¿Í¤ÎÈùÌ¯¤ÊÎÏ´Ø·¸¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Á°¸À¤òËÝ¤·¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò¶ì¶¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¡¢¥¿¥¬¤Î³°¤ì¤¿°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¥á¥ë¥±¥ëÀ¯¼£¤Ë¤¢¤ë¡£¤è¤â¤ä¤½¤ÎÁí³ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¥±¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂç¤´¤È¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Àã²ò¤±¥à¡¼¥É¤Î±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÅ£¤ò»É¤·¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
°ìÊý¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤â¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¹â¤¤¥á¥ë¥±¥ë¿Íµ¤¤ò¤É¤¦¤Ë¤«ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬91¡ó¤È¤¤¤¦¹âÎ¨¤ÇÅÞ¼ó¤ËºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¥á¥ë¥±¥ë¸ú²Ì¤¬Ç¡²¿¤è¤¦¤Ë¤«Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÞÂç²ñ¤ÎÂè°ìÊó¡¢¥á¥ë¥±¥ëVS¥á¥ë¥Ä¤Î³Î¼¹¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÛ¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜÊó¤òºÜ¤»¤¿¡£

¥¼¡¼¥À¡¼ÅÞ¼ó¤Îµ½âÖ¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê
¤µ¤Æ¡¢¢¤Î¡¢¶ñÂÎ°Æ¤Ë·ç¤±¤ë²þ³×°Æ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÒÌ±ÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤À¡£ÅÞÂç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿Í¿ÅÞCSU¡Ê¥¥ê¥¹¥È¶µ¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡¦CDU¤È¾ï¤ËÏ¢¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¼¡¼¥À¡¼ÅÞ¼ó¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ËÅö¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬Âè1ÅÞ¤Ê¤Î¤À¡£¤É¤³¤Ë±óÎ¸¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥¼¡¼¥À¡¼ÅÞ¼ó¼«¿È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£AfD¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ë¤ò¶Ë±¦¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÏ¢Î©¤â¶¨ÎÏ¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ç¡¢Èà¤¬ÁªµóÁ°¤ËÃÇ¸Ç¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖAfD¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡Öº¸Íã¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆóÎ§ÇØÈ¿¤À¡£¡ÖAfD¤ÈÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤é¡¢¼ÂºÝÌäÂê¤È¤·¤Æ¼ÒÌ±ÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Öº¸Íã¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº¸Íã¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤Éµ½âÖ¤Ë²á¤®¤º¡¢¥¼¡¼¥À¡¼ÅÞ¼ó¤Î¡Ö¤É¤³¤Ë±óÎ¸¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤âµ½âÖ¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤½¤ì¤é¤Îµ½âÖ¤ò¡¢³§¤¬¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎCDU¤ÎÅÞÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
CDU¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯»º¶È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö´±Î½µ¡¹½¤ò¥¹¥ê¥à¤Ë¤·¡×¡¢¡Ö¸¶È¯¤òºÆ²ÔÆ¯¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤ò²¼¤²¡×¡¢¡Öµ¬À©¤ò¸º¤é¤·¤Æ»º¶È³¦¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²þ³×°Æ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ï¢Î©Áê¼ê¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢¸¶È¯¤Ï¶âÎØºÝÆ°¤«¤µ¤º¡¢ÉÙÍµÁØ¤òÄù¤á¾å¤²¤Æ½¸¤á¤¿¤ª¶â¤ò¼«Í³¤Ë¤Ð¤é»µ¤¯¤³¤È¤ò»Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤Î°Æ¤ÏÅ»¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
°ÜÌ±À¯ºö¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢CSU¤ÎÆâÌ³Áê¤¬ÉÔË¡ÆñÌ±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤í¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï24Ç¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢²½¤Î¾ò·ï¤òÂçÉý¤Ë´ËÏÂ¤·¤¿¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¡ÖÍè¤ë¤â¤Î¤Ïµñ¤Þ¤º¡×¡¢¡ÖÍè¤¿¼Ô¤Ïµ¢¤µ¤º¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢CDU¤Ï¡¢¼ÒÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬·è¤á¤¿ÂçËã¤ÎÉôÊ¬Åª¹çË¡²½¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤âµñÈÝ¡£¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÍî¤È¤·½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¥á¥ë¥±¥ë¤Î¡ÈÎÉ¤¡É¸å·Ñ¼Ô
°ìÊý¡¢AfD¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹µÞ¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËµìÅìÆÈ¤Ç¶¯¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬CDU¤ò¾å²ó¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯¤Ï5¤Ä¤Î½£µÄ²ñÁªµó¤¬¤¢¤ê¡¢CDU¤Ï¹ñÀ¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½£À¯ÉÜ¤Ç¤â¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê´í¤¦¤¤¾õ¶·¤Îº£¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤²þ³×°Æ¤Ï¡¢ÏÈÁÈ¤ß¤òÎÏ¶¯¤¯ëð¤¦¤Ë¤È¤É¤á¡¢¶ñÂÎ°Æ¤Ï¶ËÎÏ¤Ü¤ä¤«¤·¤¿¡£¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Öº¸Íã¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤òÄü¤á¡¢¡ÖAfD¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÎÊý¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸«¤è¤¦¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡È¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ÎÎÉ¤¸å·Ñ¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£¤ÏÅÞÆâ¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¯¶â¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¡£CDU¤ÎÀÄÇ¯Éô¤Ï¾Íè¤Î¼ã¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¤¡¢Ç¯¶â¤Îºï¸º¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡»ãÁý¶¯¤ò¾§¤¨¤ë¼ÒÌ±ÅÞ¤¬¤³¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢CDU¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÃÏÊýÀ¯¼£²È¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éÀâ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡¢¡È 67ºÐ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ç¯¶â¼èÆÀÇ¯Îð¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡È¤È¤¤¤¦°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¡£¡ÖÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ã¤¤»þ¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£16ºÐ¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿Èà¤é¤¬65ºÐ¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ ¡ÈÏ«Æ¯ÉÔÇ½¡É¤Ë¤è¤ëÁá´üÂà¿¦¼Ô¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£Àµµ¬¤ËÆ²¡¹¤ÈÇ¯¶â¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¿¿¼Â¤¬íþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÍýÏÀ²È¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ä¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎÊªº¹¤·¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌ£Êý¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¼ÒÌ±ÅÞµÄ°÷¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ä¹Ç¯¡¢Æ¯¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÅÞ°÷¤Î¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÃå¤¤¤¿¼çÄ¥¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀÄÇ¯Éô¤Î¼çÄ¥¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅÞ°÷¤Î¼çÄ¥¤Ë¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢À¯¼£¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
±ýÇ¯¤Î¥á¥ë¥±¥ë¿Íµ¤¤ò¾å²ó¤ë¹â»Ô¿Íµ¤
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡È 14ºÐ°Ê²¼¤Ë¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÄ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡È¤È¤¤¤¦°Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢±ç½õ¶â¤¬¥Ï¥Þ¥¹¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëUNRWA¡Ê¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡Ë¤ò¡¢¾ÍèÅª¤ËUNFCR(¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê)¤Î²¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦°Æ¤Ï¡¢Âç¶Ú¤Ï»¿À®¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤·¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ï¤êÛ£Ëæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡¢70Ê¬¤â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¿È¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¡£¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬È¯»¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼óÁê¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö³°¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î´êË¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¯¼£¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢ÅÞ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ³¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ÏÅÞ¤òÆ³¤¡¢16Ç¯´Ö¤â¹ñÌ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£¹ñÌ±¤ÏËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÃæ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤òËäË×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¯¼£¤ò¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Û¤Éí÷¤·¤«¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Ö¤ì¡¢º£¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¤Î¹ñÌ±¤Î¿®Ë¾¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï±ýÇ¯¤Î¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ò¤â¾å²ó¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤À¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¥á¥ë¥±¥ë¸µ¼óÁê¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²þ³×¡×¤ò¶«¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢¸øÌó¤ò¼½¤¯ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤â¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤ÏÍ¸À¼Â¹Ô¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¶¯¤¯Í¥¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÉü³è¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤¬ºÆ¤ÓÍº¡¹¤·¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡¢CDU¤ÎÅÞÂç²ñ¤ò¸«¤¿»ä¤Î¿´¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿´êË¾¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ØÂ¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¤Þ¤À¸åÌá¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÆ¹Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ÜÌ±¤Ç¹Ó¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤Î»ä¤ÎÀÚ¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ï»Ù»ýÎ¨¤ï¤º¤«15¡ó¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¹ñ¤òµí¼ª¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÏ¢Î©¤·¤¿¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä´Þ¤áÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÎË×Íî¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¿¤¨¤ë¶µ·±¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÆÉ¤à
