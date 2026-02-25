ふるさと納税で焼酎を選ぶときに、寄付額と返礼内容のバランスを一気に見比べられるランキングが公開されました。

2026年2月版では、還元率と1万円あたりの量を軸に、人気の焼酎返礼品を整理しやすい構成になっています。

価格感だけでなく、容量やカテゴリまで横断して判断したい人に便利な比較ガイドです！

とくさと「ふるさと納税 焼酎還元率＆コスパ比較ランキング特集」

情報時点：2026年2月3日現在焼酎還元率1位：鹿児島県曽於市「麦王パック」内容量：1.8L×6本（計10.8L）寄付額：160,000円還元率：51.56％

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を比較する情報サイトです。

公式情報でも、還元率の根拠を確認できる構成と、1万円あたりの量を合わせて見られる設計が特徴です。

今回の焼酎特集では、麦焼酎を含む返礼品を寄付額帯や種類で絞り込みながら探せる形になっています。

還元率の計算式とランキングの読み解き方

計算式：還元率＝商品の販売価格÷寄付金額×1001万円寄付で1,000円相当＝10％1万円寄付で3,000円相当＝30％1万円寄付で5,000円相当＝50％

還元率は「寄付額に対してどれだけ返礼品価値があるか」を数値で把握できるため、返礼品比較の基準として有効です。

焼酎カテゴリでも同じ式で統一されているので、寄付額の異なる返礼品同士を並べても判断しやすくなります。

画像のようなランキングビジュアルはカテゴリをまたいで共通化されており、比較ページ間の移動もスムーズです。

販売価格はサイト独自調査ベースのため、数値の根拠を確認しながら選べる点も実用的です。

焼酎以外の返礼品比較にも使える検索設計

表示例カテゴリ：冷蔵庫・冷凍庫絞り込み軸：種類・寄付額帯・定期便

焼酎ランキングを起点にしつつ、同じUIで家電カテゴリへ横展開できるため、返礼品選び全体の時間短縮につながります。

寄付額帯や定期便の有無で条件を揃えて比較できるので、家計管理の視点でも使いやすい設計です。

返礼品の在庫や寄付額は変動するため、更新時点を確認しながら候補を絞る運用がしやすい構成となっています。

焼酎を軸に選びたい人も、他カテゴリまで含めて最適化したい人も、同じ画面設計で判断を進められるのがこの特集の強みです。

還元率とコスパを数値で揃えて見られるため、感覚だけに頼らない返礼品選びを組み立てやすくなります。

高還元の焼酎返礼品を効率よく比較できる！

とくさと「ふるさと納税 焼酎還元率＆コスパ比較ランキング特集」の紹介でした。

よくある質問

Q. 焼酎カテゴリの還元率1位は何ですか。

鹿児島県曽於市の「麦王パック（1.8L×6本・計10.8L）」で、還元率は51.56％です。

Q. 還元率はどのように計算されますか。

商品の販売価格を寄付金額で割り、100を掛けて算出します。

Q. このランキング情報はいつ時点の内容ですか。

2026年2月3日現在の情報として案内されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高還元の焼酎返礼品を効率よく比較できる！とくさと「ふるさと納税 焼酎還元率＆コスパ比較ランキング特集」 appeared first on Dtimes.