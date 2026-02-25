Premiumユーザーは見直すタイミングかと！

本日、YouTubeは有料サブスクプラン「Premium Lite」サービス拡大を発表。Premium向け機能だったバックグラウンド再生や動画ダウンロードのサポートを告知しています。

Premium Liteユーザーは今後数週間のうちにこれらの機能が使えるようになるとのことですよ。やったね！

PremiumとPremium Liteってどう違ったの？

そもそもPremiumとPremium Liteがどう違うのか？ってところですね。ざっくり比較すると…

・Premium 月額1280円（税込）：動画の広告なし／バックグラウンド再生サポート／動画ダウンロードOK ・Premium Lite 月額780円（税込）：一部のジャンルの動画は広告なし／（New！）バックグラウンド再生サポート／（New！）動画ダウンロードOK

って感じ。

Premium Liteプランは、ゲーム、ファッション、美容、ニュースなどの動画に広告表示なし。一方で音楽コンテンツやショート動画は広告が表示されることがあり、バックグラウンド再生・ダウンロードも対応しないようですね（検索やブラウジングの際にも広告が入る場合があるようです）。

Premiumには、これらの他にも音楽コンテンツもダウンロード対応、ピクチャーインピクチャーや中断からの視聴再開、YouTube Music Premiumなど豊富な便利機能があるので、今回のアップデートでPremiumを完全に食ったとは言えませんが、シンプルにコンテンツから情報を得る最中に邪魔されたくないなら、Premium Liteはアリですね。値段もPremiumより500円も安くてコスパも良し。

僕はYouTubeのトーク系動画を垂れ流しつつ散歩したり、作業用BGMとして活用しているので、バックグラウンド再生が必須で先週Premiumの年間プランを更新したばかりでした。まさかPremium Liteが対応するなんて思わないじゃんね…。ははは…。

次（来年）はPremium Liteにします…。

