お笑いタレントの狩野英孝（44）が、22日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。学歴に驚いたというタレントの名前を挙げた。

この日はサンドウィッチマンと横浜中華街を散策するロケ。そこで狩野は「マンスリーナレーター、森公美子さんです」と紹介し、カメラに向かって3人で「きょうもよろしくお願いします！」とあいさつした。

番組のナレーションを務めるのが、ミュージカル歌手でタレントの森公美子。そこで狩野は「去年の宮城県人会で」と回想した。

昨年12月にサンドウィッチマン・伊達みきおが幹事を務め、宮城県出身の芸能人やアスリートが多数参加し親睦を深めた会での一コマ。狩野は「改めて1人1人、自己紹介をしたじゃないですか。森公美子さんの学歴が凄かった。ほとんど日本にいない」と驚いたことを振り返った。

森は短期大学卒業後、米国、イタリアへ音楽留学を重ね、23歳でオペラデビュー。その後「レ・ミゼラブル」やブロードウェイ作品などミュージカルに多数出演している。

伊達は「日本が誇る歌手ですから」と話し、ナレーションの森は「やめて。恥ずかしくなるから」と照れていた。