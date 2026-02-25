sumika¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHonto¡×MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹Ê¿»ÒÍ´´õ¤¬Éã¿ÆÌò¤Ç½Ð±é
sumika¤Î¿·¶Ê¡ÖHonto¡×¤ÎMV¤¬¡¢2·î25Æü20»þ¤è¤êYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡ÈHonto¡É¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëMV
2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖHonto¡×¤Ï¡¢¡ÈÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ò¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£MV¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¤È¡ÈHonto¡É¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤ÎÉã¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎMusic Video¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ïº£Æü¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é½ÐÍè¤¿Â¨ÀÊ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤²ÈÂ²´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÉ½¸½½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ëµï¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
SINGLE¡ÖHonto¡×
