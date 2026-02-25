Æ£°æ²ÆÎø¡¢·ëº§¼°¤Î½ãÇò¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª É×¥¢¥¤¥É¥éYU¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼ 2024Ç¯¤Ë·ëº§
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¤ÎºÝ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐ¸µE-girls¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÉ×¤ÈÌ©Ãå
Æ£°æ¤Ï¡ÖAntonio Riva for my wedding day.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¡¼¥ô¥¡¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Èþ¤·¤¤¥É¥ì¡¼¥×¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÎÉ×¤Ç4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦I Don¡Çt Like Mondays.¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU¤È´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¢½À¤é¤«¤¤¸÷¤¬Åô¤Ã¤¿·úÊª¤òÇØ·Ê¤Ë2¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÆ´¤ì¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æ¤ÈYU¤Ï2024Ç¯12·î5Æü¤ËInstagram¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤â³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£°æ²ÆÎø¡¢É×¡¦YU¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
