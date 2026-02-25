¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¼Â¤Ï2¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿Superfly¡¢±ÛÃÒ»ÖÈÁ¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿½Å°µ¤È¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡ÙÃÂÀ¸ÈëÏÃ
2·î25Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëSuperfly¤Î±ÛÃÒ»ÖÈÁ¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥åー½é´ü¤ËÁêËÀ¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤ê¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤À¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÅ¾µ¡¤È¡¢³Ú¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖSuperfly¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¶Ê
¹ÈÇò¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡¢Éü³è¤Î¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù
2017Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿Superfly(¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤)¤Ï¡¢2016Ç¯²Æ°Ê¹ß¡¢¥ô¥©ー¥«¥ë¤Î±ÛÃÒ»ÖÈÁ¤Î¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬11·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Éüµ¢¥é¥¤¥ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬Âç³¢Æü¤ÎÂçÉñÂæ¡¢2017Ç¯¤Î¡ÖÂè68²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±ÛÃÒ¤¬¤½¤³¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¡£LED¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²Ö¡¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ë°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿Â¼ÅÄÎÊÂÀ¤¬¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤Ï¤½¤Î10Ç¯Á°¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï±ÛÃÒ¼«¿È¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Superfly(¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤)¤Ï½÷À¥·¥ó¥¬ー¡¢±ÛÃÒ»ÖÈÁ¤Î¥½¥í¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ä¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Î¹ç¾§¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò³Ð¤¨¤Æ²»³Ú¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ëÈª¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê²Î¤¦¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿±ÛÃÒ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿ÊÝ¹§°ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤â¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç´Ñ¤¿1970Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥ëー¥º¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Â¿ÊÝ¤Î±Æ¶Á¤«¤é60Ç¯Âå¤ä70Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤¿±ÛÃÒ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¸¥ç¥×¥ê¥ó¤ä¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬ー¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Â¿ÊÝ¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSuperfly¡×¤Ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¥½¥¦¥ë¥·¥ó¥¬ー¤Î¥«ー¥Æ¥£¥¹¡¦¥á¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÌ¾¶Ê¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â¿ÊÝ¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¡¢±ÛÃÒ¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢60Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³Ú¶Ê¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹Ãç´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥ô³èÆ°¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆó¿Í¤Ï¥Ç¥â¥Æー¥×¤ò¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ËÁ÷¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²»¸»¤¬½ù¡¹¤Ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2006Ç¯¤Ë°¦É²¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¡£
£²¿ÍÁÈ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ø¡ÄÆÍÁ³¤ÎÅ¾µ¡
Åìµþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥ô³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Â¿ÊÝ¤¬ºî¤ë¥Ö¥ëー¥¸ー¤Ê¥®¥¿ー¥ê¥Õ¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢60Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥Ôー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥·¥ã¥¦¥È¤ò¶Á¤«¤»¤ë±ÛÃÒ¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯¤Ç3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
Â¿ÊÝ¤¬¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò¼¤á¤Æ¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆSuperfly¤ò»Ù¤¨¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í½´ü¤»¤º¤·¤ÆSuperfly¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÛÃÒ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï60Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÇÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¸÷¤ë¥Ð¥éー¥É¤À¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏÂ¿ÊÝ¤¬16ºÐ¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¸¶¶Ê¤ò¾åµþ¸å¤ËÎý¤êÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤âÉ¬¤ººÇ¸å¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡¢ÞÕ¿È¤Î°ì¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±ÛÃÒ¤Ï¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇË¾¤ß¡¢ºî»ì²È¤Î¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Î»ì¤òºÆ¤ÓÎý¤êÄ¾¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Îø¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¤é¤ÎÎø¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¡¢¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤ÏÀ¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é18Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿µÈÅÄ¥Ü¥Ö¡¡ÊÔ½¸¡¿TAP the POP