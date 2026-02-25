¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZY¡×¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE LABOR¡ä ¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡ÊAV-98Plus¡Ë1¹æµ¡¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¡ª3·î3Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE LABOR¡ä ¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡ÊAV-98Plus¡Ë1¹æµ¡¡×¤ò8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£3·î3Æü¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZY¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡ÊAV-98Plus¡Ë1¹æµ¡¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖROBOTº²¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¡Öº²¥¦¥§¥Ö¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¯ÇäÆü¤äÍ½Ìó³«»ÏÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¡¢Æ¬Éô¡¦Î¾¸ª¤Ê¤É³ÆÉô¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE LABOR¡ä ¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡ÊAV-98Plus¡Ë1¹æµ¡¡×¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó130mm ÁÇºà¡§ABS¡¢PVC ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
ËÜÂÎ
¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ3¼ï
¥»¥ó¥µー¥«¥Ðー¥Õ¥§¥¤¥¹
½â
±¦ÏÓ¥Õ¥ìー¥à¥Ñー¥Ä
¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó
½â¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍ¥Àè¡Ë
½â¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁõÈ÷¡Ë
½â¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°ú½ÐÃæ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÁ¡Ê¼ýÇ¼·ÁÂÖ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÁ¡Ê¥È¥ó¥Õ¥¡ー·ÁÂÖ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÃ»¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÄ¹¡Ë
º²STAGEÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È
±¦ÏÓ¸ò´¹Êä½õËÀ
¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡¢ROBOTº²¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥åー¡£Æ¬Éô¡¦Î¾¸ªÅù³ÆÉô¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥ê¥¢¥Ó¥åー¡£¥·ー¥ë¥É¤ËPOLICE¤ÎÊ¸»ú¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥É¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇºÆ¸½¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥È¥ó¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¥·ー¥ë¥É¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°ú¤½Ð¤¹¥·ー¥ó¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¡£
É¨Î©¤Á¤â²ÄÇ½¤Ê²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤ò»ý¤Ä¡£
¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¥«¥Î¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Î¿½ÌÏÓ¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇºÆ¸½¡£
¹ø¤ÎÇ±¤ê¤ä¾å²¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£¿Ê²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈæ³Ó¡£¢¨¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE LABOR¡ä ¥¤¥ó¥°¥é¥à1¹æµ¡¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZY¡Ù¤è¤ê- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) February 25, 2026
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE LABOR¡ä ¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¦¥×¥é¥¹¡ÊAV-98Plus¡Ë1¹æµ¡¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¡ª
📌https://t.co/lg40ANwIIx
µ¡ÂÎÁ´ÂÎ¤¬¥Á¥åー¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥°¥é¥à¤òºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¡ª
°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ç3·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª#t_robot #¥Ñ¥È¥ì¥¤¥ÐーEZY #patlabor pic.twitter.com/ubruMDW5rZ
(C) HEADGEAR / µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー EZYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£