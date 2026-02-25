°ìµÙ¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅÃæ¡¡2·î25Æü¤Þ¤Ç
°ìµÙ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö°ìµÙ.com¡×¤Ç¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×¤ò2·î24ÆüÀµ¸á¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
36»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬10¡ó°Ê¾å¤¬³ä°ú¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ç10¡ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£5·î1Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤È2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤ÎÎÁ¶â°ìÎã¤Ï¡¢¥é¥Ó¥¹¥¿Åìµþ¥Ù¥¤¤¬18,780±ß¤«¤é¡¢¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¥×¥ì¥ß¥¢Åìµþ¥¹¥³¡¼¥ì¤¬12,474±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚ¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ëÂçÄÌ¸ø±à¤¬6,634±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚ¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤¬9,645±ß¤«¤é¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¤¬35,420±ß¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤ßÀÐÄâ¡Ê2¿©ÉÕ¡Ë¤¬42,670±ß¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¤¬22,626±ß¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¤¬8,956±ß¤«¤é¡¢¥ì¥à¿·Âçºå¤¬9,922±ß¤«¤é¡¢Ê¡²¬¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤â¤â¤ÁÉÍ¤¬18,034±ß¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¾®ÁÒ¤¬18,009±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì²Æì¥¹¥Ñ¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤¬19,684±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¨»þÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶â³Û¡£»ÙÊ§¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìµÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Â¨»þÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£