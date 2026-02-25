「dog with two tails」の意味は？犬がしっぽを振る様子をイメージして...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「dog with two tails」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「非常に幸せである様子」でした！
「dog with two tails」は、非常に幸せである様子を表すフレーズです。
前に「like a」がつけられることも多いですよ。
「He was like a dog with two tails when he got the new game.」
（彼は新しいゲームをもらって大喜びだった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部