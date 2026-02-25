「dog with two tails」の意味は？犬がしっぽを振る様子をイメージして...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「非常に幸せである様子」でした！

「dog with two tails」は、非常に幸せである様子を表すフレーズです。

前に「like a」がつけられることも多いですよ。

「He was like a dog with two tails when he got the new game.」

（彼は新しいゲームをもらって大喜びだった）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。