ミラノ・コルティナ五輪、リウの地元で続く祝福

ミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない。

リウの出身地、カリフォルニア州の地元テレビ局「KRON4」は「“アリサ 96.5”：ベイエリアのラジオ局が金メダリストへの敬意を表して改名」というニュースを報じた。

記事によれば、ベイエリアの老舗ラジオ局「96.5 KOIT」がリウへの敬意を表し、1日限定で局名を「アリサ 96.5」に変更するとプレスリリースで発表したという。このプランは現地時間23日に実行される予定だ。

リリースの中で番組ディレクターのブライアン・フィギュラ氏は「アリサ・リウはベイエリア全体に誇りをもたらしてくれた。私たちは彼女がこのコミュニティにとってどれほどの存在であるかを反映できる方法で、彼女の歴史的な功績を称えたいと考えた」とコメントしている。

リウは今回の五輪で、日本の選手たちと健闘を称えあう姿が話題に。金と黒が年輪のようになった独特のヘアスタイルや、前歯に仕込んだピアスなどファッションでも注目されている。育ったサンフランシスコ・ベイエリア周辺では大フィーバーが待っていそうだ。



（THE ANSWER編集部）