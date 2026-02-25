¡ÖÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬¡È¿·±ØÄ¾·ë¡É¤Ë¡ª ¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤Ø¸¡Æ¤²ÃÂ® ¸½ºß¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬
¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡×Î×»þ±Ø¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤ò¸¡Æ¤
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ïº£·î¡¢ÃÏ²¼Å´7¹æÀþ¡Êºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»Àþ¡Ë¤Î´äÄÐ±ä¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â®Ã£À¸þ¾å»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢±ä¿¶è´Ö¤Ë¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÎ×»þ±Ø¤È¤·¤Æ¿·Àß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¥³¥³¤¬¿·±Ø¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡×¤ÎÁÛÄê°ÌÃÖ¤Ç¤¹
¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡×¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢6Ëü3700¿Í¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï±ºÏÂÈþ±à±Ø¤«¤éÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¡Ê1.2km¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¡¢»î¹ç³«ºÅ»þ¤Ë¤ÏÆ±±Ø¤«¤é±ýÏ©¤Î¤ßÎ×»þ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ïºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»Àþ¤Î±ä¿¤äºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¿·±Ø¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¡¢ÀÁ´ê½ðÌ¾³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ï¡¢±ºÏÂÈþ±à±Ø¤È´äÄÐ¶èÉâÃ«ÉÕ¶á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÃæ´Ö±Ø¡×¤Î´Ö¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£»î¹ç³«ºÅ»þ¤Î¤ßÎó¼Ö¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ï±ä¿¶è´Ö¤Î³«¶È¸å¡¢±Ø¤«¤éºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¡ÊÅÌÊâ¡Ë¤¬Ìó15Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçµÜ¡Áºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¸½¹Ô¤ÎÌó31Ê¬¡ÊÆî±ºÏÂ±Ø¤ÈÅìÀî¸ý±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¡Ë¤¬Ìó22Ê¬¡Ê´äÄÐ±Ø¾è¤ê´¹¤¨¡Ë¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ä¿¶è´Ö¤Î³µ»»»ö¶ÈÈñ¤Ï1440²¯±ß¤Ç¡¢ÈñÍÑÊØ±×Èæ¤Ï1.2¡£¹ñ¤ÈÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡Êºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¡¢Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤¬3Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ïºë¶Ì¸©¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç35¡§65¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³«¶È¤«¤é27Ç¯¤ÇÎßÀÑ»ñ¶â¼ý»Ù¤¬¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï2029Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÅÔ»Ô·×²è·èÄê¡¦¹©»ö»Ü¹ÔÇ§²Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2041Ç¯4·î¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â®Ã£À¸þ¾å·×²è¤ÎÇ§Äê¤«¤é³«¶È¤Þ¤Ç¤Î³µ»»¹©´ü¤Ï14Ç¯¤ÎÁÛÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤â¡¢±Ä¶È¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¤È¡¢À°È÷¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤ËÂÐ¤·¤Æ±ä¿»ö¶È¤Î¼Â»ÜÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£