「正直あり得ないレベル」岡本和真、“規格外”の初アーチが評価される理由　米ファン熱狂「“甘い失投”を打ったわけじゃない」

外角低めを放り込んだ初アーチが岡本の真価を改めて印象付けたようだ(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真が現地時間2月23日、メッツとのオープン戦でバックスクリーンへの本塁打を放った。この日が2試合目の出場となった岡本は、実戦での初安打を特大アーチで記録。挨拶代わりの一発が飛び出すと、さっそく現地でも大きな反響が上がっている。

「6番・三塁」で先発した岡本は、2回に第一打席を迎えると、メッツ先発のクレイ・ホームズが4球目に投じた外角低めの変化球をとらえ、中堅スタンドへと運んだ。昨季チーム最多の12勝を挙げており、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表にも選ばれているホームズから放ったホームランは、岡本の長打力はもちろん、優れたバットコントロールも発揮されたものであり、今後の活躍への期待も一気に膨らむこととなった。

メジャー公式サイト『MLB.com』では、岡本の“メジャー初アーチ”を以下の様にレポートしている。

「カズマ・オカモトがブルージェイズのユニホームで放った初本塁打は、まさに圧巻だった。月曜日、トロントがニューヨークに4-3で敗れた一戦で、バックスクリーン中央へ431フィート（約131メートル）の特大弾。風でさえも打球を押し戻せなかった」