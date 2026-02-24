「ラクな服こそキレイに着る」オシャレな人ほど使っている「違和感」の作り方

アウトドアの「手なずけ方」

今どきなカジュアルをつくるのに不可欠な、フリースやダウンなどアウトドア的なテイスト。気楽に着られる手軽さはありつつ、ラフになりがちだから。ほかは華やかなアイテムでいつもよりしっかりとキレイに。緊張と緩和のバランスがとれた、組み合わせサンプルをご紹介。



「広がりのいいワンピース＋大きなバックパック」

ベロアの風合いがシーズンレスなスタイリングに季節感を上乗せ


アクティブな小物でカジュアルダウンする常とう手段は、1枚で絵になるフレアワンピースとならより簡単に。大きなバックパックの無骨さも、黒っぽいトーンでそろえれば実用性とスタイリッシュさを両立できる。黒にほど近いネイビーで、フレアワンピースの奥行きを維持。ピンクのナイロンバッグをさし色づかいにプラス。


ネイビーベロアロングワンピース／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）　バックパック／ホカ（デッカーズジャパン）　ピンクバッグ／スピード



「ミリタリージャケット＋細身のロングブーツ」

老舗アウトドアブランドならではの風格のある佇まい


レザーのロングブーツにパンツをIN。確固たる気品とスレンダーなシルエットにより、再燃中のミリタリージャケットを簡単に女性らしく落とし込める。ジャケットは桃の皮の表面のようななめらかな質感の「ピーチスキン素材」。ヴィンテージ感のあるジャケットは、短め丈で軽やかに。


カーキジャケット／バブアー（バブアー パートナーズ ジャパン）　中に着た黒Tシャツ 17,600円／HER.　黒ニットスエットパンツ／SAYAKA DAVIS（ショールーム セッション）　ロングブーツ／ペリーコ（アマン）



