2021年公開の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』をもってシリーズ完結とされていた、アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ。2月23日、その“完全新作”シリーズが制作されることが発表され、ファンが騒然となり、X上にはエヴァ関連ワードが次々とトレンド入りした。

「シリーズは、1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』のテレビ放送から2025年で30周年を迎えました。それを記念して様々な企画が行われており、その集大成として、2月21日から3日間にわたって横浜アリーナで『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）が開催されました。

最終日となった23日、会場で完全新作シリーズの制作が発表されると、場内はどよめいたといいます。スタッフ陣については、シリーズ構成・脚本にヨコオタロウ氏、音楽に岡部啓一氏を起用。監督は、新劇場版の前作から引き続いて鶴巻和哉氏と、前作で副監督だった谷田部透湖氏が共同で務め、スタジオカラーとCloverWorksが共同制作を手がけることも明かされました」（スポーツ紙記者）

この衝撃の発表に、芸能界のエヴァファンも即座に反応した。

「エヴァファンで知られるタレントのやす子さんは、公式Xの発表をリポストして《生きる希望です。ありがとうございます》と投稿。その後も《ありがとうございます》と12回連呼するなど、喜びを隠せない様子です。女優の宮地真緒さんもXに公式のポストを貼り付け、《！！！！！！》と驚きをあらわにしました。

また、タレントの中川翔子さんは、完全新作の制作発表に驚きつつ、《エヴァの完全新作って、庵野さんや貞本さんや、シンジやアスカやレイじゃなくなるのかな、、？ガンダムみたいに、エヴァにのる新しいキャラたちのいろんな物語かな》と考察を展開。《なんかとにかく、エヴァを思春期にリアルタイムで浴びられたの最高だったから脳を思春期の状態にする手術されたい》と独特な言い回しで、エヴァへの思いを投稿しました」（同前）

一方で、ファンの間では不安の声も出ている。中川が指摘しているように、エヴァの生みの親である庵野秀明氏の名前が出ていないのだ。X上では

《庵野監督いないから完全に別物として見るけど正直期待よりちょっと不安寄り》

《本っっ当にやめてほしい。エヴァはエヴァのままで終わっていいのになんで知らんやつが制作して台無しにするんだ》

といった声も出ている。

「やはり、エヴァ＝庵野氏と考える視聴者は多いですからね。熱心なエヴァのファンからすれば、“エヴァ”という名前を借りたまったく別の作品ということになるかもしれません。いずれにせよ監督をめぐり、“重大な懸念”が残るのは間違いありませんね」（芸能ジャーナリスト）

5年の時を経て、どんな形でシリーズは再始動するのか。世界中が注目している。