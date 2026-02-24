イラストレーターのハシコさんの漫画「テレワークあるある（ハシ家ver.）」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

テレワークをしている人がやりがちなこと。独り言が多くなったり、カメラに映らないところは適当だったり、時には…という内容で、読者からは「私も同じです！」「めちゃくちゃ共感しました」などの声が上がっています。

独り言に部屋着…テレワークの“落とし穴”

ハシコさんは、インスタグラムで日常漫画を発表しています。ハシコさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ハシコさん「同じようにテレワークをしている友人と日々の過ごし方について話していたとき、『あるある！ 分かる！』と盛り上がったことがきっかけです。テレワークならではのちょっとした『崩れ』や本音は、きっと多くの人が感じているのではないかと思い、漫画にしてみようと思いました」

Q.テレワークでの失敗談はありますか。

ハシコさん「カメラはオフでもよい会議だったのですが、オンになっていることに気付かず、すっぴんでパジャマ姿のまましばらく映っていたことがあります（笑）。テレワークは油断するとすぐに『素』が出てしまいますね」

Q.テレワークの運動不足解消のために、やっていることはありますか。

ハシコさん「意識して時々立ち上がり、ストレッチをしたり、家にあるフラフープを回したりしています。それでも気を抜くと、1日ほとんど動いていないこともあります」

Q.テレワークのよいところと、あまりよくないところを教えてください。

ハシコさん「いいところは、家事や子育てと両立しやすいところです。子育て世代にとって、テレワークはとてもありがたい働き方だと感じています。

一方で、運動不足になりやすく、つい好きなタイミングでおやつを食べてしまうこともあり、体重管理が難しいところは悩みです（笑）。また少し体調が悪くても、『在宅だから大丈夫』と無理をしてしまうこともあります」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ハシコさん「同じようにテレワークをしているフォロワーさんから『分かる！』『自分も同じです』といった共感のコメントを多くいただきました。普段はあまり人に話さないような『あるある』を共有できたことが、とてもうれしかったです」