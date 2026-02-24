Stray Kids（ストレイキッズ）のSeungmin（スンミン）が、アンバサダーを務めるBURBERRY（バーバリー）がロンドンで開催した2026ウィンターコレクションのショーに来場。赤楚衛二、少女時代のYoonA（ユナ）、タイの俳優・歌手BRIGHT（ブライト）らとの2ショットを披露し、多くのメディアの注目を集めた。

■バーバリーを纏ったスキズ・スンミン、少女時代ユナとのショットも

Stray Kidsと赤楚は、2024年にStray Kidsの楽曲「WHY?」が赤楚主演のドラマ『Re:リベンジ-欲望の果てに-』の主題歌に起用されたことをきっかけに、一度対談を果たしている。今回、ロンドンで開催されたショーにスンミンと赤楚が揃って出席することが分かると、ファンから再会を期待する声が相次いでいた。

その期待通り、ショー会場で再会したふたり。『ELLE JAPAN』のSNSには、トレンチコート姿の赤楚と、ダブルスーツにストライプシャツを合わせたスンミンが並び、カメラに手を振る様子が投稿された。ジェスチャーを交えながら笑顔で会話を交わし、軽くハグを交わす場面も収められており、和やかな空気感が伝わってくる。

さらにスンミンが日本語で、ファンへのメッセージを送る動画も公開されている。

また、『VOGUE KOREA』には、スンミンとユナの2ショット、『DAZED KOREA』には、ブライトとの2ショット撮影の様子が掲載。

SNSでは、「スンミンさんと赤楚くんの絡み最高すぎ」「WHYのときぶり？」「何語でどんな話してたのかな～？」「2人ともにこにこお話ししてるの尊い」「すんちゃん、バーバリーのスーツ姿至高」「ユナとの身長差にときめく」「ユナとの2ショット美男美女すぎて眼福」など、さまざまなコメントが寄せられていた。

■黒のトレンチコートでテムズ川沿いのベンチに佇むスンミン

『W Korea』はテムズ川沿いでの、ショーを目前にしたスンミンのインタビューをアップ。ロンドンで「ラムステーキ」と「たくさんのフルーツ」を食べたことなどを報告しつつ、ショーへの期待を語る動画では、バーバリーの黒のトレンチコートを颯爽とまとい、ロンドンの街並みに溶け込むスンミンの姿を見ることができる。

