俳優である生田斗真が芸能活動30周年を記念して歌手デビューを果たした。第1弾となる楽曲が、シングル「スーパーロマンス」である。プロデュースは、なんと岡村靖幸。生田はこれまで自身が出演した映画『告白 コンフェッション』（2024年公開）で、マキシマム ザ ホルモンと主題歌「殺意vs殺意（共犯：生田斗真）」を歌っているものの、今回の楽曲とはまったくテイストが異なる。

（関連：【写真あり】生田斗真、少年隊からSMAP、X JAPAN、ロック、そしてHIPHOP――自身を作り上げた音楽たち）

新しいステップを踏み出した生田は、歌手という職業、そしてこの楽曲にどのような思いを込めたのだろうか。記念すべき歌手としてのインタビューをお送りする。（宮崎敬太）

■少年隊、SMAP、X JAPAN、KISS、日本語ラップ――“生田斗真”を作り上げた音楽たち

――歌手デビューの経緯を教えてください。

生田斗真（以下、生田）：本当に最初のきっかけは自分が主演した映画『告白 コンフェッション』の主題歌を大好きなバンドであるマキシマム ザ ホルモンが担当してくれて、さらに亮君（マキシマムザ亮君）が「一緒に歌いませんか？」と誘ってくれて「殺意vs殺意（共犯：生田斗真）」を作らせてもらったことです。そもそも僕がホルモンと一緒に歌うなんて「まさかそんな！」って感じで、恐れ多いというか。ただ、そういう大きなチャレンジを経験したことで、明確に歌手としての活動を意識し始めました。

――舞台などではこれまでも歌唱を経験されて。

生田：そうですね。それに僕自身、もともと音楽がすごく好きなんです。いろんなアーティストのライブに遊びに行ったり、レコードショップに入り浸ったりしています。

――歌手デビューに際して「2026年、オールドルーキー生田斗真。尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。どうぞ、よろしくお願いします。」とコメントを出されていましたが、生田さんはどんな音楽を聴いて育ったんですか？

生田：これはずっと言いたかったんですけど、このコメントはちょっとしたボケだったんですよ！ 僕としては岡村靖幸さんプロデュースの「スーパーロマンス」を踏まえて、Slipknotの名前を出して、「全然違う音楽じゃん！」というツッコミを待っていた。なのに、だーーれもなーーんにもツッコんでくれない！ ものすごく恥ずかしかったです、と前置きさせてください（笑）。

――（笑）。

生田：……で、小さい頃からロックンロールが身近にありましたね。実家では母が好きなBOØWYさんや尾崎豊さんの曲がよくかかっていましたし、11歳から芸能活動を始めて、その頃の事務所の先輩たちお兄ちゃんたちがX（X JAPAN）にハマっていたんですよ。初めて（Xを）聴いた時は「こんな激しい怒りのパワーを音楽で表現する人たちがいるんだ！？」とかなり衝撃を受けました。だけど、僕が興味を持ち出してすぐに解散してしまって。大好きだったhideさんも亡くなられてしまいました。

――1998年5月ですね。

生田：僕が初めて買ったCDがhideさんの『ピンク スパイダー』なんです。亡くなった直後に発売された作品ですね。お小遣いを貯めて買った初めてのCDということもあって、このシングルにはかなり思い入れがあります。hideさんに影響されて、KISSやマリリン・マンソンも聴いていましたし、そのあと、高校に進学するとラップ文化が入ってきました。

――hideさんは今で言うニューメタル、当時だとミクスチャーやオルタナティブと呼ばれていた雑食性の高い音楽を表現されていたので、ラップも受け入れやすかったんじゃないですか？

生田：まさにそうなんですよ。KICK THE CAN CREW、RIP SLYME、RHYMESTERの皆さんたちが日本語ラップカルチャーを盛り上げていて、「こんな超かっこいい音楽があるんだ」とびっくりして、それと同時期に劇団☆新感線でお芝居をさせてもらっていました。

――古田新太さんらが在籍する劇団ですね。

生田：そうです。あそこのみなさんはハードロックとヘビーメタルが大好きなので、「Judas Priestを知らないのか？」「Metallicaは？」「IRON MAIDENは？」みたいな感じで、高校生の時からおじさんたちのメタル英才教育を受けてきました（笑）。

――そのお話を伺うと、生田さんがマキシマム ザ ホルモンに行き着くのは自然な流れですね。

生田：ほかにもいろんな音楽をたくさん聴いてきましたが、根っこにあるのはこういう感覚ですね。その意味でも、「殺意vs殺意」は大きかったんですね。ただのファンが大好きなバンドと同じステージに立っている、みたいな。本当に不思議な感覚でした。しかも、いろんな方から「生田くんは歌ったほうがいい」と言ってもらえまして。それが芸能生活30周年を目前に控えたタイミングだったので、ずっと自分のなかにあった「いつかは歌という表現にチャレンジしたい」という選択肢を真剣に考え、今ここに至るという（笑）。

――話が前後しますが、hideさんの文脈だと当時はLimp Bizkitが流行っていましたよね。

生田： そうそう。hideさんはご自身の楽曲をサイボーグロックと呼んでいたけれど、所謂ミクスチャーロックも僕らはすごく新鮮な気持ちで触れていました。最初のミクスチャー体験は、Dragon Ashの2ndアルバム『Buzz Songs』（1998年）。この作品をジュニアのお兄ちゃんに教えてもらったことです。子どもながらに「聴いたことのない、オシャレなロックが爆誕してる！」と思いました。

――たとえば、SMAPは90年代後半からすでにトップアーティストだったけど、実はかなりとんがった音楽をいち早く取り入れて、しかもポップスとして世のなかに届けていましたよね。そうした先輩たちの姿を、生田さんはどのように見ていたんですか？

生田：キャッチーであること、メジャーであることの大切さに関しては自分の根底にあると思います。それこそhideさんも、「自分の好きな音楽やジャンルを取り入れても、誰にでもわかる文脈で伝えることが重要だ」というニュアンスの発言をよくされていました。自分がかっこいいと思うことをただ好きにやっているだけでは伝わらない、って。僕もその通りだと思う。

――生田さんの芸能活動にも通じる感覚かもしれないですね。

生田：そうなんですよ。お芝居においても、マニアックなことをやっていても、テレビの向こうではちびっ子が笑えるというか、専門知識がなくても、「なんか感動するな」っていうところにまで持っていきたいというマインドは常に意識してきたと思います。その感覚の源泉をたどっていくと、SMAPや少年隊のような先輩の姿があります。王道でいることの責任と覚悟を目の当たりにして、直接浴びていたので、自分自身が直接意識していたわけではないけど、知らないうちに自分のなかに蓄積されていたんだと思います。

――そのお話を踏まえて、「スーパーロマンス」で岡村さんをプロデューサーに招聘した理由を教えてください。

生田：歌手として活動することが決まって、どういう音楽をやるか、かなり悩んだんです。亮君をはじめ、本当にいろんな人に相談しました。自分が歌手をするきっかけとなったのは「殺意vs殺意」だけど、あれはホルモンとの共演だったからやれた部分があって、毎回ひとりでヘッドバンギングの渦の中に飛び込んでいくのはちょっと想像できなかったんです。

――現実的に。

生田：そう。あと僕には前の事務所で、踊りながら歌ってきた経験が血としてルーツのなかにある。実は古田新太さんとかいろんな先輩たちから「お前、踊れるんだから歌わないともったいないよ」と言われ続けてきたんです。ただ、僕は当時事務所と「役者一本で」と決めたところがありました。歌って踊れることが邪魔になるなと思っていたこともあります。たとえば、何気なく振り返るシーンが意図せずきれいになってしまう。そういう自分に染みついた所作を意図的に消そうとしていた時期もありました。だから、先輩に「歌手もやりなよ」と言っていただけたのは嬉しかったけど、俳優としての自分の居場所を作るのに必死すぎて、自分の特徴を武器しようという変換が当時はできなかったんですよね。

■無理なお願いをしたら、本当に全部乗せみたいな完璧なデモを送っていただけました（笑）

――あらためて「殺意vs殺意」の経験は大きかったんですね。

生田：そうですね。そのルーツがあるからこその、僕だけの表現ができるかもしれないという考え方に何周か回ってようやく到達できた。前置きが長くなったけど、「スーパーロマンス」はそういう試行錯誤の延長線上にある楽曲なんです。

――年齢的に渋く歌う選択肢もあったと思います。

生田：41ですからね（笑）。でも、これまで培ってきたものをここで一旦放出したかった。どんな曲がいいかを考えた結果、岡村靖幸さんしかいないと思いました。若い頃にデビューして、今もなお現役。しかも、ライブには老若男女関係なくいろんな人がいて、みんなが「岡村ちゃん！」と叫んでいる。ちょっとセクシーで、アヴァンギャルド。なのにポップでメジャー。この普通じゃない世界観は、自分にもフィットするかもしれないと思ったんです。ダメ元でオファーしたら快諾してくださいました。

――お世辞抜きで「スーパーロマンス」は完璧だと思いました。

生田：ありがとうございます！ 実際、発表してからの反応は自分が想像していた以上にポジティブでしたね。

――しかも、まごうことなき岡村ちゃんサウンドだったというのも最高で。

生田：岡村さんは「こういう音を作ってほしい」とはっきり言ってほしいタイプの方だったので、僕は「ぶーしゃかLOOP」みたいなおしゃれで大人な雰囲気があって、しかも癖になるビート感で、「カルアミルク」みたいなキュンとくる感じも入れてほしいです、という結構無理なお願いをしたら、本当に全部乗せみたいな完璧なデモを送っていただけました（笑）。

――ちなみにデモだと岡村さんが歌っているんですよね？

生田：そうです。デモを聴いて、岡村さんは声も楽器ととらえているんだと思いました。一緒に鳴っている音を含めて、必要不可欠なパーツというか。

――岡村さんの音楽は歌詞の情感、歌、演奏のグルーヴがすべて並び立っている印象があります。

生田：破裂音とか子音を強く出すところが特徴的ですよね。たとえば、〈あまりに美しくて〉の音にハマってない感じとか。

――それこそ、「殺意vs殺意」とはまったく違う歌唱法ですよね。

生田：はい。僕は、自分の歌声を操りきれてないところがあると自覚していて、舞台だと毎日公演が続いて、モノによっては100回近くステージに立つんですね。そういうなかで、後半になってようやく自分なりの正解にたどりつく。初日と千秋楽ではかなり違うと思います。本当は、初日からそれをやれるようになりたい。僕のなかではそのための歌手プロジェクトでもあります。

――自分の可能性を見つけるための新たなチャレンジなんですね。

生田：もちろん大前提として、自分の好きな音楽をやってみたいという気持ちもあるんですが、同時に自分を研究している姿もみなさんに楽しんでもらえるものにしたいと思っています。

――「スーパーロマンス」の歌詞を読んだ感想を教えてください。

生田：今回は僕が主演するドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の主題歌でもあるので、2番の〈赤裸々なほど生き物は皆ナチュラルに恋してる／だけども何故か僕らはいつもまごついてばかりさ〉はドラマの世界観を汲んでいただいているんですね。

――そう考えると、あらためてすごい曲ですね（笑）。

生田：いや、本当に！ で、制作にあたって岡村さんとアイデア出しのミーティングをしたんですよ。そこで岡村さんが僕に普段どんなことを考えているのか、どういう人生を送ってどういう日々を過ごしているのかを質問してくださって。そこでの回答が1番の歌詞にかなり反映されています。

――どんなことを伝えたのでしょうか？

生田：「二十歳の頃は がむしゃらにただ走り続けたけど 新しい僕は自分だけじゃもう楽しめなくなってる」とか。20代、30代の頃は、常に「負けたくない」とか「誰かに認めてもらいたい」という思いで、それこそがむしゃらにやってきたところがあると思うんですけど、ある程度のキャリアになると、ハイクオリティな表現をすることは前提とされているプラス、多少ズレていたとしても誰からも何も言われなくなったりして、自分の芝居や表現に自分自身でOKを出していかなければならない場合がたくさんあります。そのなかで自分の満足度も高めていくのは、かなり大変な作業だと思います。

――それは、“メジャーであることの大切さ”の裏にある苦悩ですよね。

生田：それで僕は、新しい刺激を求めて歌手活動を始めました。新鮮な体験から離れてしまうと自分に飽きてきちゃったり、人生がつまらなくなってしまうのではないかという思いがあって、単純に自分が楽しいと思うことをしたいという原点回帰するのような気持ちにもなっている。岡村さんはそういう部分を感じ取って、1番の歌詞を書いてくれたのだと思います。

――〈新しい僕は自分だけじゃもう楽しめなくなってる〉という歌詞に込められたニュアンスをもう少し教えてください。

生田：これは僕だけなのかもしれないけど、自分のためだけの努力には限界がある気がしていて、誰かのためだったら、誰かが幸せになってくれるなら、もうちょっと頑張れる瞬間ってたくさんありますよね。

――大人の「カルアミルク」オマージュのようにも聴けると思いました。

生田：たしかに（笑）！ たとえば、後輩に自分の培ってきた知識を伝えるとかでもいいですけど、自分も先輩にいろいろ教えてもらってきましたし、役に立ったことやこれは伝える必要があると思った場合はなるべく伝えるようにしています。 そういった、仕事でのやりがいや人生の生きがいの感じ方も20代、30代の時とは別のところにある気がしています。1番の歌詞はそんな僕の気持ちを岡村さんが抽出して歌詞にしてくださったんだと思います。

■生田斗真、“歌手”として見据える未来「自分がどうなりたいかを探す旅」

――自身が主演するドラマの主題歌を自分で歌う経験は、どのようなものでしたか？

生田：「これ、どうなんだろうな……」っていうのはありましたよ（笑）。僕は（演じる）役と自分自身は別モノであるという感覚があるから、このオファーを受けていいものか、かなり迷いました。

――ドラマの制作陣から「主演＆主題歌をお願いします」というオファーだったんですか？

生田：自分の作品のなかで、自分の楽曲が鳴るというのは初めての体験でした。ドラマの世界観を増幅させるものにしなければという思いでしたし、実際にお話をいただいた際はかなり迷いました。裏側をすべて正直に話してしまうと、30周年記念のもう少し後ろのほうに歌手デビューを予定していたんです、春夏くらいに。そうしたら、たまたま今回のお話をいただいて、予定をがっつり前倒ししました。さらに言うと、岡村さんにプロデュースしていただくことは、ドラマとは別個に動いていたんです。だから、岡村さんにも事情を説明して、とてもお忙しいスケジュールを調整していただいて、ドラマの放送に間に合うように、かなり早く仕上げていただきました。

――生田さんを含めた全員のエピソードがかっこいいです。

生田：いや～、チーム岡村ちゃんには感謝しなければです。

――W主演を務める上白石萌歌さんもかなり音楽好きですよね。この曲について、どのように話していましたか？

生田：すっごく気に入ってくれていました。彼女は音楽番組（NHK総合『The Covers』）のMCをされているから岡村さんの楽曲にも詳しくて、ドラマのテイストにもすごく合っていると喜んでくれましたね。やっぱり若い世代からすると、ちょっと新しい響きを感じるみたいです。我々は少し懐かしさを感じるじゃないですか。ただ、やっぱり80年代、90年代の日本のポップスには、この期間にしかないエネルギーがあるんですよね。「スーパーロマンス」が、ある世代にとっては懐かしく、ある世代にとっては新しい。そういう曲になったという意味でも、岡村さんとご一緒できて本当によかったと思います。

――さらに付け加えると、生田さんが歌うことによって、新たな文脈がこの楽曲に付与されたことでこの曲に魔法がかかったように思います。ちなみに、岡村さんからはどのようなボーカルディレクションがありましたか？

生田：僕、そもそもレコーディング経験が少ないので、めちゃくちゃドキドキしていたんです。岡村さんはそんな僕を気遣ってくださいました。とてもやりやすかったです。うまく持ち上げてくれて、「ここはちょっとこういう感じにしましょう」みたいな。歌のレコーディングは比較的スムーズだったんですけど、合いの手が本当に難しかったんです。

――「ベイベー！」とか。

生田：そうなんですよ。どうやったらあの感じになるかまったくわからなくて。岡村さんが先にレコーディングブースに入って「ベイベー！」と見本を見せてくださったんですね。めちゃくちゃかっこいいんです。本当に痺れました。でも、僕がやると「ベイベー！」と言い慣れてない人の「ベイベー！」になっちゃうんです（笑）。

――以前、別のミュージシャンの方がビヨンセの「Crazy in Love」でいちばん難しいのは「オッオー、オッオー」のパートだと言っていた話を思い出しました。誰もがあのこなれたかっこいいグルーヴを出せるわけじゃない、と。

生田：めちゃくちゃわかります！ 「ベイベー！」の箇所だけ浮いちゃうんです。何回も録り直しました。今後の課題ですね。

――でも、あの箇所も含めてめちゃかっこよかったです。

生田：その感想は本当に嬉しいですねえ。いちばん手こずったので。

――最後に今後、歌手としてどのように活動していくのか教えてください。

生田：歌手のプロジェクトは自分がどうなりたいかを探す旅だと思っています。役者は、自分ではない誰かの言葉を使って役に命を吹き込む仕事です。まるで本当に存在するかのような人物を作り出してきた。それに比べると歌手の生田斗真は、普段の自分に近いものになるかもしれないけど、そこともまた違う新しい表現方法を構築できたらいいなと思っています。

――今後の構想を教えてください。

生田：せっかく新しい活動が始まったので、生で披露する機会を作りたいです。そこが第一目標。そのためにはもっと曲が必要だし、トレーニングもやらなきゃ。実はこの後、歌番組の収録があるんです。何回もリハーサルをしているんですけど、めちゃくちゃ緊張しています。あと、歌いながら踊るってこんなに大変なんだ、って（笑）。

（取材・文＝宮崎敬太）