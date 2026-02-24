「プレミアムバンダイ」にて「機動新世紀ガンダムX」関連1/100スケール再販ガンプラが2月24日11時より予約開始「ガンダムエックス」や「ガンダムエアマスター」、「ガンダムレオパルド」が再登場
【「機動新世紀ガンダムX」1/100スケール再販ガンプラ】 2月24日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「機動新世紀ガンダムX」関連1/100スケールガンプラの再販分を2月24日11時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は各2,090円。
再販ガンプラは旧キットの1/100スケールガンプラで、「1/100 ガンダムエックス」、「1/100 ガンダムエックスD.V.」、「1/100 ガンダムエアマスター」、「1/100 ガンダムレオパルド」の4商品。
1/100 ガンダムエックス
価格：2,090円
1/100 ガンダムエックスD.V.
価格：2,090円
1/100 ガンダムエアマスター
価格：2,090円
1/100 ガンダムレオパルド
価格：2,090円
（C）創通・サンライズ