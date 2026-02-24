ミラノ・コルティナオリンピック、スピードスケート・郄木美帆選手が6位となった1500mへの複雑な思いを明かしました。

郄木選手は今大会500m＆1000m＆団体追い抜きで3つの銅メダルを獲得。日本女子最多となる通算10個目のメダル獲得となりましたが、1500mでは中盤まで全体2位ながら最後に失速し6位でメダルを逃していました。

今大会について郄木選手は「いろいろな感情に改めて出会うオリンピックだった。自分の弱さをかなりギリギリまで突きつけられた」と語り、「そこを越えてこられたのか、越えられなかったからこの結果だったのか、分からない部分はある」と振り返りました。

前回の北京大会までは「マシンのように勝ちにこだわるスケートをしてきた」と言い、そこからの4年間は「勝ちだけではないスポーツの良さに気付きながらも、それでも勝つことにこだわって挑んだ(今回の)オリンピックだった」と今大会に臨むまでの過程を語りました。

これまで4大会で数多くのメダルを獲得してきた郄木選手。“心に残っているレースは？”という問いには「難しい」と悩みつつも、2022年北京大会の1000m(金メダル)と併せて挙げたのは今大会の1500m(6位)でした。

今大会の1500mは「ずっと記憶に残るんじゃないか」と話し、その理由に「自分が思い描いていたものを最後に見ることができなかった悔しさが強くある」と打ち明けます。

続けて「ただそれを心ゆくままに蓋を全部開けてのぞき込むには、ややちょっと自分の勇気が足りない部分がある」と複雑な心境を告白した郄木選手。「今は蓋をして淡々と話しているところはあるが、きっとこれはずっと残っていくんじゃないか」と現在の思いを明かしました。