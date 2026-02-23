「J３のクオリティとの違いに困惑」苦境の栃木Cで鈴木武蔵は何を思うか「成長できるし、良いチームになれる」と希望も抱く
2024年のJFL昇格からわずか２年でJ２へと駆け上がった栃木シティ。今季もダヴィド・モーベルグや小池裕太、山下敬大らJ１経験者を補強。J２・J３百年構想リーグ（EAST-A）に挑んでいるが、苦境に直面している。
開幕のベガルタ仙台戦は１−４で完敗し、続くブラウブリッツ秋田戦は０−１で敗れた。そして２月22日に行なわれた３節・横浜FC戦は１−５で大敗。開幕３連敗で、まさに“J２の壁”にぶつかっているのだ。
「みんなけっこう、J３のクオリティとの違いに困惑していると思います。J３とかJFLだったら、アバウトな感じでやっていてもうまくいっていたことが、J２相手だと簡単にはいかない。相手も自分たちを研究してきますし、ボールを持った時のクオリティが高いんで、この半年の間に早くそこに慣れないといけない」と強調するのが、元日本代表FWの鈴木武蔵である。
32歳になった彼も今季から栃木Cに新天地を見出した１人。ここまでJリーグでは８クラブ、ベルギーのベールスホットでもプレーした百戦錬磨の男は今、自身の経験値を伝えようとしているという。
「僕も試合中や練習中に『こうしたらいい』と仲間に伝えていますし、早くJ１に行く仕様に切り替えないといけない。良い選手は揃っていますし、１勝すれば自信になると思う。今は難しい局面かもしれないけど、勝利という結果が勢いをもたらすと思うんで、早くそれをクリアしたいですね」と横浜FC戦後も冷静に語っていた。
この日の鈴木は１トップに陣取り、序盤はフィジカル的な強さを活かし前線でターゲットになっていた。特に30分頃までは風上のなかで競り合いに勝ち、攻撃の起点に。15分には田中パウロ淳一のスルーパスに抜け出し、際どいシュートを放つ。そのこぼれ球を西谷和希が押し込み、先制点が生まれた。
「僕もああいったシーンをもっともっと増やせれば、チャンスを演出できる自信はあるので、そこは自分から引き出していこうと思っています」と鈴木は目をぎらつかせた。
ただ、良い場面があっても、90分を通して安定感ある戦いができないのが、今の栃木C。前半途中から相手に修正され、大卒２年目のFW駒沢直哉に立て続けに２点を食らい、逆転されると、後半は終始、劣勢の展開を強いられる。鈴木も流れを変えるべくアクションを起こそうとしたが、奏功せず。84分に途中交代となった。
「前半の立て続けの２失点がすごくもったいなかったですね。直近３試合は後半の立ち上がりの失点とか連続失点がすごく多い。短い間隔で失点すると勝利が遠のいてしまう。そこは最低限改善しなければいけないところですね。
後半の立ち上がりも、自陣で押し込まれてコーナーキックにしなくていいところで与えて、３失点目につながった。ああいう細かいところをもっと意識しないと。みんなで話し合って、敵陣に相手を押し返すようなプレーをしていかないといけないと強く思います」と、鈴木は改善点を指摘する。
細部の詰めの甘さなどが響き、まだ結果を出せていない栃木Cだが、鈴木自身は決して悲観的にはなっていない。今矢直城監督の志向するサッカーに希望を抱いているからだ。
「今矢さんのサッカーは本当に強度が高いし、毎日ものすごく練習が厳しいんです。キャンプはボールを使ったメニューばっかりでしたけど、考えながらプレッシャーに行くとか、サッカーの厳しさで言えば、今までで一番キツいかもしれないです。
そういう監督のもとでやれば、必ず成長できるし、良いチームになれる。今矢さんは（横浜F・）マリノスが優勝した2019年のポステコグルー監督時代を実際に支えていますし、あの時のような強度の高い戦いができれば、すごくいい。個人個人がパワーアップできれば、本当に良いチームになるんじゃないかなと感じています」
こう語る鈴木はFWだけでなく、インサイドハーフでもプレー。様々な役割をこなしながら、栃木Cを成長させていければ、30代でのチャレンジも実り多いものになる。そう仕向けていくべきである。
かつて2011年U-17ワールドカップで共闘した南野拓実（モナコ）や植田直通（鹿島）、室屋成（FC東京）ら同世代の面々が高いレベルを追い求め続けているのだから、彼も負けるわけにはいかない。この先も湘南ベルマーレ、ザスパ群馬など難しい相手との対戦が続くが、自身のゴールとチームの勝利を貪欲に泥臭く追い求めていくしかないのだ。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
