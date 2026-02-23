フェイエノールトは3連勝、上田綺世のポストプレー起点から逆転成功…渡辺剛はフル出場
[2.22 エールディビジ第24節 フェイエノールト 2-1 テルスター]
オランダ・エールディビジは22日に第24節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはテルスターと対戦し、2-1で勝利した。日本人2人はともにスタメンで、上田は後半17分までプレー。渡辺はフル出場した。
フェイエノールトは前半14分に先制を許してしまうが、前半のうちに取り返す。30分には左サイドからのクロスをPA右で収めたFWアニス・ハジ・ムーサが左足シュートを決め切り、同点に追いついた。
さらに前半39分、フェイエノールトがすかさず逆転。GKティモン・ベレンロイターのキックを上田が中盤で収める。相手のマークを背負いながら落とし、前線へとつなげると、最後はMFジョーダン・ボスが左サイドからクロスを上げ、ハジ・ムーサが逆転ゴールを挙げた。
そのまま前半を2-1で折り返したフェイエノールトは、後半45分間もリードを守り切る。リーグ戦3連勝を果たした。首位PSVとの勝ち点差は14となっている。
