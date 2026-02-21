ÁÍÀèÇÚ¡ØÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡Ù²Î¾§°õÀÇ¤Î¸¢Íø¤Ï¤¤¤¯¤é¡© ¾×·â¶â³Û¤Ë¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¡ÖÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡ª¡×
¡¡2008Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÁÍÀèÇÚ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î²Î¾§°õÀÇ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤òººÄê¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤Î°Õ³°¤Ê¶â³Û¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÎ®¹Ô¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡Ù
¡¡ÁÍÀèÇÚ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡Ù¤Î¡Ö¤Ý¤Ã¤Ý ¤Ý¤Ã¤Ý¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¡£Ãå¤¦¤¿¤Ç200Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¡¡2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä»ñ»º¤Ïº£¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤½¤Î»ñ»º¤òÇä¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂºÝ¤ËººÄê¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ººÄêÁ°¤Î´õË¾³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÍÀèÇÚ¤Ï¡Ö300Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç²È¤¬»»½Ð¤·¤¿ººÄê³Û¤Ï¡Ö55Ëü±ß¡×¡£Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¶â³Û¤Ë¡¢MC¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¸·¤·¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö55Ëü¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ØÆþ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ººÄê³Û¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö²Î¾§°õÀÇ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È²òÀâ¡£¤â¤·ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¸¢Íø¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇÄã¤Ç¤â150Ëü±ß¡¢20¼þÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð300¡Á500Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÍÀèÇÚ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ï¡ÖÇä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î²Î¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£Á´¤¯Çä¤ì¤º¡¢36ºÐ¤ÇÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¡Ø¤Ý¤Ã¤Ý ¤Ý¤Ã¤Ý¡Ù¤Ë¤ÏÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ø¤Î²¸µÁ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¸å½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£