¡Ø2026Ç¯¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÅê»ñ¤·¤í¡ª¿ÀÆàÀî¸©¤ÎºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Èº£¸åÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤­¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¿Ê¤àºÆ³«È¯¤ò¤É¤¦Åê»ñÀïÎ¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ù¤­¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÌÚÂ¼»á¤¬¤Þ¤º¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ±Ø¼þÊÕ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¨¥­¥µ¥¤¥È¤è¤³¤Ï¤Þ22¡×¤À¡£±Ø¤ò¹ñºÝÅÔ»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¥Ç¥Ã¥­¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ä¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦µï½»µ¡Ç½¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀßÀ°È÷¤â¿Ê¤ß¡¢²£ÉÍ±Ø¤ÏÄÌ²áÅÀ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ÈÀ­³Ê¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£

¤·¤«¤·ÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Íø²ó¤ê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¿´ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼þÊÕ¡×¤òÁÀ¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£²£ÉÍ±Ø¤Î²ÁÃÍ¾å¾º¤Ï¡¢¶áÀÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¡£²£ÉÍ±Ø¤òÀ¸³è·÷¤Ë¤Ç¤­¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¤ÎÄì·ø¤µ¤òµý¼õ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£

Àîºê»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤ÏµÚ¤Ö¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê±ØÁ°¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÏÊÑ²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾­Íè¿Í¸ý¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÁý²Ã¤¬Â³¤¯µ©Í­¤ÊÅÔ»Ô¤È¤µ¤ì¤ë¡£Àîºê¥Ç¥ë¥¿¤ä¥­¥ó¥°¥¹¥«¥¤¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢½¢¶È¼ÔÁØ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÍø²ó¤ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·É´¹ç¥öµÖ¡¢ÅÐ¸Í¡¦¸þ¥öµÖÍ·±à¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿ÄÍ¤À¡£¥Ö¥ëー¥é¥¤¥ó±ä¿­·×²è¤ä¶è²èÀ°Íý»ö¶È¡¢±ØÁ°ºÆÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¾­Íè¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ­¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÊ¿ÄÍ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏ²ÁÃÍ¤òÇØ·Ê¤ËÄ¹´üÊÝÍ­¤ÈÇäµÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£±¿±Ä±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇäµÑ±×¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£

¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤äÃÛÇ¯¤¬¿Ê¤ß·úÊª²ÁÃÍ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Êª·ï¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¡¢Íø²ó¤ê¤ÈÇäµÑ»þ¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¡£ºÆ³«È¯¤ò¡ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¡×»ëÅÀ¡¢Í»»ñ³èÍÑ¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¸úÎ¨¡¢¶õ¼¼ÂÐºö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¸ì¤é¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£

ºÆ³«È¯¤ÎÇ®µ¤¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ç²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤Î¤«¤òÆÉ¤à¡£¿ÀÆàÀî¸©¤È¤¤¤¦¹­°è»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¹½Â¤¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ°²èÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤À¤í¤¦¡£

