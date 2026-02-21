¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â»à¤Ì¤Î¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éÊü¤Ã¤È¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë²£ÈøÃéÂ§¤Î¡È±¿Ì¿¤Þ¤«¤»¡É¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ
¡¡º£Ç¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍÄ»ù¤Îº¢¡¢Ä®°å¼Ô¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÎÊì¤ÏÆý¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÜÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬´Ç¸îÉØ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ê´Æý¤ò¿¿ÌÊ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¡¢ËÍ¤Î¸ý¤ËÎ®¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìã¤Ã¤¿»Ò¶¡¤À¤±¤ËÉ¬»à¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤È¤â¤Èµõ¼åÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤è¤¯³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»õ¤Ï¿ÆÃÎ¤é¤º°Ê³°1ËÜ¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È±¤ÎÌÓ¤âÈ´¤±¤º¡¢¤Û¤Ü¹õÈ±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤ÈÆ°Ø©¤¬¤·¤Æ¡¢¿®¹æ¤¬ÅÀÌÇ¤·»Ï¤á¤Æ¤âÁö¤Ã¤ÆÅÏ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³°½Ð¤Î»þ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢Êâ¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¹¥¿¤È¼ã¡¹¤·¤¯¤ÏÊâ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÏ·²½¤Î¤»¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Î¥á¥ó¥É¡¼½¤¬¤ê²°¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶ËÎÏÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢²£²éÁµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤ÇÂ¤Î¶ÚÆù¤Ï¼å¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎÅª¤ÊÆ°ºî°Ê³°¤Ë¤ÏÆâ²ÊÅª¤Ë¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤ÏµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬°ìÌ¿¤ò¼è¤ê»ß¤á¤ÆÌµ»öÀ¸´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·îÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÌµÉ÷¾õÂÖ¤Ç½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¸¶¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¶á¤¯¤ÎÌîÀî¤ËÌÌ¤·¤¿¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Æ¥é¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÃÈ¤«¤¤ÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤ÆÈ¾Ê¬Ì²¤ê¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿ïÊ¬Ä¹À¸¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢Ä«¿©¤ÈÍ¼¿©¤À¤±¤ÏºÊ¤¬¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¹Ô°Ù¤Ï°ì¼ï¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÊ¤Ï°ìÆüÃæËÍ¤Î¿©»ö¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆù¤¬¹¥Êª¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Èµû³Îà¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊÐ¿©µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«90Âå¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É×ÉØ¶¦¤Ë90Âå¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹À¸¤¤âºÍÇ½¤Î¤¦¤Á¤È¤«°äÅÁ»Ò¤Î¤»¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±¿Ì¿¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Å·Ì¿¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë³°¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â±¿Ì¿¤È¤¤¤¨¤Ð±¿Ì¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î½é´ü¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø±¿Ì¿¤Þ¤«¤»¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¿·Ä¬¿·½ñ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤Þ¤«¤»¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Ä¤³¤¯½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â»à¤Ì¤Î¤â±¿Ì¿¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÊü¤Ã¤È¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²£Èø²È¤ÏÊÌ¤ËÄ¹Ì¿¤Î²È·Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤â90Âå¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤¬Ä¹Ì¿¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤ÏÃ»Ì¿¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È°äÅÁ¤âÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·ËÍ¤¬Ä¹Ì¿¤ÎÆâ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÀ³Ê¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎºÊ¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸À³Ê¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íËÍ¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÀ³Ê¤Ç¼÷Ì¿¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤³¤³¤«¤éÀè¤¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ¹À¸¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í×¤ÏÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤ÐÃ»Ì¿¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ»à¤Ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É°ìÊý¤Ç¤ÏÉÔÏ·ÉÔ»à¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿²Ê³Ø¤â¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¼ÂÂÎ¤ÏÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤Èº²¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±äÌ¿²Ê³Ø¤ÏÆùÂÎÌÌ¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é±äÌ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆùÂÎ¤ÏÀ¸Â¸´ü´Ö¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿À¤âÆùÂÎ¤ÎÂ°À¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢±Ê±ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±Ê±ó¤ËÀ¸Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¶Éº²¤À¤±¤Ç¤¹¡£º²¤Ï»þ´Ö¶õ´Ö¤òÄ¶±Û¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¿Í´Ö¤ÎËÜÂÎ¤Ïº²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¤³¤Îº²¤ÏÃæ¡¹¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆùÂÎ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ëº²¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í£ÊªÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Èº²¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÄ¹Ì¿¤È¤«Ã»Ì¿¤È¤«¤Î¼÷Ì¿¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ´ºÐ»þÂå¤À¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²£ÈøÃéÂ§¡Ê¤è¤³¤ª¡¦¤¿¤À¤Î¤ê¡Ë
1936Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸³«ºÅ¡£¾®Àâ¡Ø¤Ö¤ë¤¦¤é¤ó¤É¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¡£Âè27²ó¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡£ÅìµþÅÔÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸²¾´¡£ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯2·î19Æü¹æ ·ÇºÜ