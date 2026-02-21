¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ê¤¼¾¾²¬¾»¹¨¤À¤±¤¬ÅÅ·â¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¾ëÅç¤Î¤ßÂ³Åê¡×¤ÎÉñÂæÎ¢
¸µTOKIO¤Î3¿Í¤¬¼¡¡¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò²¼µ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ½é¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï12Æü¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤Î¼ê»æ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¤Î¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤âÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¹ñÊ¬¤¬ÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÊ¬»á¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÊ¬»á¤Î¿¿Ùõ¤ÊÈ¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢À¿°Õ¤¢¤ë¼Õºá¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Íâ13Æü¤Ë¤Ï¹ñÊ¬¤ÎÌÁÍ§¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡Ö¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¹ßÈÄ¤Î°Õ¸þ¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¼«Ê¬¤ÈTOKIO¤Ï¡ÖÅ´ÏÓDASH¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¤Ï¾ëÅçÌÐ¤¬¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤òÈ¯É½¡£¤ä¤Ï¤êÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾¾²¬¤È¾ëÅç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¾¾²¬¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¾ðÇ®¤ÈÃËµ¤°î¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¡¢´¶¼Õ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¼Õ°Õ¤ò¡¢¾ëÅç¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÈÖÁÈ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¦¤Ë¡¢Êâ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¶¨Ä´¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Íâ16Æü¤Ë¤ÏÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤âÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£3¿Í¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈÖÁÈÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥È¥Ã¥×¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¡¢SNS¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¾¾²¬¤Ïµî¤ê¡¢¾ëÅç¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¡¢¾ëÅç¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÂ¾¶É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë°ÕÃÏ¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÉÔ¿®
¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼¾¾²¬¤Ïµî¤ê¡¢¾ëÅç¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¾¾²¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤·¤¤Î¨Ä¾¤«¤Ä¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ÏÅ´ÏÓDASH¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±³µ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¸åÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÍÍ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÈÈÖÁÈÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤È¸¢Íø¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤Å´ÏÓDASH¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏËÜ²»¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ÂÁ´¤È¸¢Íø¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤Å´ÏÓDASH¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸«¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÈ¯¸À¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾¾²¬¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½Ð±é·ÑÂ³¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤äÈÖÁÈ¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¡¢¹ñÊ¬¤È¼«Ê¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÀ©ºî»ÑÀª¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆËÜ²»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÁ°¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸å¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÈÖÁÈ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤È¸¢Íø¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ÈËÜ¿Í¤Î°ÕÃÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾ëÅç¤Ï¤Ê¤¼½Ð±é·ÑÂ³¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖDASHÂ¼¤Î»Õ¾¢¡¢ÌÀÍº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿ÃÎ·Ã¤È»Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾¾²¬Æ±ÍÍ¤ËËÜ²»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¾ëÅç¤Ï¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤òÁª¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¸«¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¾ëÅç¤Î°Õ»×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½Ð±é·ÑÂ³¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ëÅç1¿Í¤À¤±¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÍýÍ³
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÏÎó¶É¤Î¼Ò°÷¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÂ¾¶É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÃ´Åö¤Ê¤É¤ÎÃ¯¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×¤ÊÈÖÁÈ¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸åÈÖÁÈ¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥³¥¢ÁØ¡Ê¼ç¤Ë13¤«¤é49ºÐ¡Ë¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò³Í¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¶É¤Î¹¥¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤âÂç¤¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î´é¤Ç¤¢¤ëTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ù¡¹¤ËÈ´¤±¤Æ¤â¡¢¹ñÊ¬¤Î¹ßÈÄ¤ÇTOKIO¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÈÖÁÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¯¡¢STARTO¤Î¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ç¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÁ°Äó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»³¸ýÃ£Ìé¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢¾ëÅçÌÐ¤âÈ´¤±¤¿¤é¡¢¡ÖÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤ÊüÁ÷²ó¤Ï¡ÖÃ¯¤ÎÈÖÁÈ¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾ëÅç1¿Í¤À¤±¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¬Í×À¤Ï¹â¤¤¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤·¾ëÅç¤âÈÖÁÈ¤òµî¤ë¤È¤·¤¿¤éÉÔ¾Í»öÍí¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤²¤¿°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¬¤È¾ëÅç¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤äÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
