¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï20Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤Èº£²ÆÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÎ×»þ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢º£²Æ¤Î7²óÀ©Æ³Æþ¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤Î°æËÜÏË»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ê7²óÀ©Æ³Æþ¤Ï¡ËµÞ¤®²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯³«¤«¤ì¤¿¡Ö7¥¤¥Ë¥ó¥°À©Åù¹â¹»Ìîµå¤Î½ô²ÝÂê¸¡Æ¤²ñµÄ¡×¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤Ê7²óÀ©Æ³Æþ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÎºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¶¥µ»¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿8¿ÍÄøÅÙ¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ä³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÌÁ¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¼Â»Ü¤ò·èÄê¡£º£½©¤ËÀÄ¿¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë7²óÀ©¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£