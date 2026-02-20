2月22日（日）に行われる第43回フェブラリーステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。

ウィルソンテソーロ

馬体重：492

前走馬体重：484

2月18日（水）に美浦で計量

高木登・美浦

オメガギネス

馬体重：506

前走馬体重：500

2月18日（水）に栗東で計量

安田翔伍・栗東

コスタノヴァ

馬体重：492

前走馬体重：492

2月19日（木）に美浦で計量

木村哲也・美浦

サイモンザナドゥ

馬体重：486

前走馬体重：478

2月19日（木）に栗東で計量

小林真也・栗東

サクラトゥジュール

馬体重：516

前走馬体重：514

2月19日（木）に美浦で計量

堀宣行・美浦

サンライズホーク

馬体重：522

前走馬体重：518

2月18日（水）に栗東で計量

牧浦充徳・栗東

シックスペンス

馬体重：516

前走馬体重：502

2月19日（木）に美浦で計量

国枝栄・美浦

ダブルハートボンド

馬体重：484

前走馬体重：474

2月19日（木）に栗東で計量

大久保龍志・栗東

ナチュラルライズ

馬体重：510

前走馬体重：501

2月18日（水）に美浦で計量

伊藤圭三・美浦

ハッピーマン

馬体重：488

前走馬体重：474

2月19日（木）に栗東で計量

寺島良・栗東

ブライアンセンス

馬体重：528

前走馬体重：524

2月18日（水）に美浦で計量

斎藤誠・美浦

ペプチドナイル

馬体重：542

前走馬体重：526

2月18日（水）に栗東で計量

武英智・栗東

ペリエール

馬体重：500

前走馬体重：484

2月18日（水）に美浦で計量

黒岩陽一・美浦

ラムジェット

馬体重：534

前走馬体重：516

2月19日（木）に栗東で計量

佐々木晶三・栗東

ロングラン

馬体重：492

前走馬体重：478

2月18日（水）に美浦で計量

和田勇介・美浦

ロードクロンヌ

馬体重：504

前走馬体重：500

2月19日（木）に栗東で計量

四位洋文・栗東