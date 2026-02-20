【フェブラリーS】ダブルハートボンドは484kg…出走馬の調教後の馬体重
2月22日（日）に行われる第43回フェブラリーステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
ウィルソンテソーロ
馬体重：492
前走馬体重：484
2月18日（水）に美浦で計量
高木登・美浦
オメガギネス
馬体重：506
前走馬体重：500
2月18日（水）に栗東で計量
安田翔伍・栗東
コスタノヴァ
馬体重：492
前走馬体重：492
2月19日（木）に美浦で計量
木村哲也・美浦
サイモンザナドゥ
馬体重：486
前走馬体重：478
2月19日（木）に栗東で計量
小林真也・栗東
サクラトゥジュール
馬体重：516
前走馬体重：514
2月19日（木）に美浦で計量
堀宣行・美浦
サンライズホーク
馬体重：522
前走馬体重：518
2月18日（水）に栗東で計量
牧浦充徳・栗東
シックスペンス
馬体重：516
前走馬体重：502
2月19日（木）に美浦で計量
国枝栄・美浦
ダブルハートボンド
馬体重：484
前走馬体重：474
2月19日（木）に栗東で計量
大久保龍志・栗東
【チャンピオンズカップ】牝馬ダブルハートボンドがG1初制覇！…坂井瑠星騎手は3連覇を達成超豪華メンバー集結
ナチュラルライズ
馬体重：510
前走馬体重：501
2月18日（水）に美浦で計量
伊藤圭三・美浦
ハッピーマン
馬体重：488
前走馬体重：474
2月19日（木）に栗東で計量
寺島良・栗東
ブライアンセンス
馬体重：528
前走馬体重：524
2月18日（水）に美浦で計量
斎藤誠・美浦
ペプチドナイル
馬体重：542
前走馬体重：526
2月18日（水）に栗東で計量
武英智・栗東
ペリエール
馬体重：500
前走馬体重：484
2月18日（水）に美浦で計量
黒岩陽一・美浦
ラムジェット
馬体重：534
前走馬体重：516
2月19日（木）に栗東で計量
佐々木晶三・栗東
ロングラン
馬体重：492
前走馬体重：478
2月18日（水）に美浦で計量
和田勇介・美浦
ロードクロンヌ
馬体重：504
前走馬体重：500
2月19日（木）に栗東で計量
四位洋文・栗東