元プロ野球選手・長野久義と元日本 テレビ アナウンサー の佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」に フォーカス を当て、長野さん自身もリスナーも「 人生 の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月15日（日）の放送では、3月に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する侍ジャパン（野球日本代表）について語りました。

パーソナリティの長野久義

佐藤：2月14日から侍ジャパンのWBCに向けた合宿がスタートしております。メンバーには、読売ジャイアンツ時代にチームメイトだった 大勢 投手や菅野智之投手（現：コロラド・ロッキーズ）、トロント・ ブルージェイズ に移籍した 岡本和真 選手。それから、広島東洋カープでチームメイトだった 鈴木誠也 選手（現：シカゴ・ カブス ）や 小園海斗 選手などが入っておりますが、今回の侍ジャパンのメンバーを見ていかがですか？長野：豪華なメンバーが揃ったなと思います。佐藤：また、井端弘和監督はどういうふうにチームマネジメントされていますかね？ 前任の栗山（英樹）監督とは全然イメージが違うと思うんですけど。長野：まあ、コーチに松田（宣浩）さんがいらっしゃるので。佐藤：熱男さんが！長野：熱男さんが盛り上げてくれると思います。佐藤：コーチ陣を見ても、長野さんと関わりの深い方が結構多いですよね。バッティングコーチの村田（善則）さんも一緒にやられていて。長野：はい。能見（篤史）さんと吉見（一起）も現役時代ずっと対戦していましたし。佐藤：梵（英心）さんや盟友の亀井（善行）さんもですよね。そういった部分ではコーチ陣もかなり注目ですが、選手でいかがですか？ もう皆さん注目だと思いますが、特に注目している選手は？長野：もちろん大谷（翔平）選手もそうですけど、ピッチャー陣は初めてメンバー入りした菊池雄星投手（現：ロサンゼルス・エンゼルス）や菅野もいたりしてすごく楽しみですし、野手では 鈴木誠也 が前回出られなかったので。佐藤：そうですね、直前のケガで。長野：今回その思いをぶつけてくれるんじゃないかなと思って、楽しみにしています。



