大網は、通販サイト「あみあみ」にてTCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ニンジャスピナー」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月25日13時59分まで。当選発表は2月26日に行なわれる。

本抽選は、通販サイト「あみあみ」にて利用可能なアカウントを所持している人が参加することができ、「あみあみのメールマガジンの受信設定をしている」「2025年2月20日から2026年2月19日にamiami.jp（あみあみ通販本店）にて受け取り完了した注文履歴がある」場合には優先して当選する。なお、未購入の場合でも当選する場合があるが、楽天、Yahoo、Amazonのあみあみショップは購入履歴の対象外となっている。

当選発表は当選者のみにメール送信される予定で、落選した場合にはメールが届かない。

購入時の注意点は、メール記載の購入期限を過ぎた場合は当選が無効となるほか、購入の決済方法は「クレジットカード支払い」「PayPal決済」「代金引換」のみとなる。また送料が別途必要となり、1人1BOX（30パック入り）までの購入制限が設けられる。

□あみあみ「拡張パック ニンジャスピナー」抽選販売のページ